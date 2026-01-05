VaiOnline
Sorradile.
06 gennaio 2026 alle 00:07

A 106 anni si è spenta  la nonnina della provincia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Sorradile il nuovo anno si è aperto con una notizia che il paese non avrebbe voluto ricevere. Si è spenta la nonnina del paese, zia Maurizia Congiu. Ad agosto, il 21 per l’esattezza, avrebbe compiuto ben 107 anni e sino a ieri era la più anziana della provincia di Oristano. Storia e memoria viva di tutta la comunità, Maurizia Congiu era l’orgoglio del paese del Barigadu.

La sua vita è stata un concreto esempio di forza e resilienza: quarta di sei figli, rimasta orfana di padre a soli 15 anni, Maurizia Congiu iniziò a lavorare prima ad Abbasanta e poi a Genova. Ha lavorato anche per il ministro Renato Altissimo. Dopo il matrimonio fece ritorno al suo paese natale. Vedova dal 2013 e senza figli, zia Maurizia è stata costantemente circondata dall'affetto dei familiari e dalle premurose cure delle assistenti che, con dedizione, le hanno consentito di rimanere nella sua casa.

«Siamo molto addolorati. Avere una signorina di quell’età era l’orgoglio del paese, ormai la più anziana in tutta la provincia - afferma il sindaco, Giampaolo Loi – Apparteneva ad una famiglia longeva, anche la sorella Rosa ha vissuto fino a 104 anni»

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Commercio

Saldi, una nuova scommessa

l Ragas, Spignesi
I camici bianchi: in Sardegna non si rispetta la legge, per noi un aggravio di lavoro inutile e per i pazienti disagi ulteriori

L’ira dei medici di base: «Anche gli specialisti facciano prescrizioni»

Il sindacato Snami scrive a Todde: «C’è anarchia, situazione insostenibile» 
Cristina Cossu
Crisi idrica

Torpè, beffa Maccheronis «Dove è finito il piano per evitare gli sprechi?»

Saiu: bisogna collegare la diga del Liscia e farne un’altra ad Abba Luchente 
Gianfranco Locci Fabrizio Ungredda
Il caso.

Piove ma Gusana si svuota

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Daniel e il sogno di abbracciare Leao

Il bimbo figlio di emigrati di San Gavino coccolato dai giocatori del Milan 
Gigi Pittau
Shopping

Saldi, acquisti e dubbi davanti alle vetrine

I clienti nel centro di Cagliari: «Troppa merce già vista». E c’è chi preferisce l’online 
Alessandra Ragas