A 106 anni si è spenta  la nonnina della provincia 

A Sorradile il nuovo anno si è aperto con una notizia che il paese non avrebbe voluto ricevere. Si è spenta la nonnina del paese, zia Maurizia Congiu. Ad agosto, il 21 per l’esattezza, avrebbe compiuto ben 107 anni e sino a ieri era la più anziana della provincia di Oristano. Storia e memoria viva di tutta la comunità, Maurizia Congiu era l’orgoglio del paese del Barigadu.

La sua vita è stata un concreto esempio di forza e resilienza: quarta di sei figli, rimasta orfana di padre a soli 15 anni, Maurizia Congiu iniziò a lavorare prima ad Abbasanta e poi a Genova. Ha lavorato anche per il ministro Renato Altissimo. Dopo il matrimonio fece ritorno al suo paese natale. Vedova dal 2013 e senza figli, zia Maurizia è stata costantemente circondata dall'affetto dei familiari e dalle premurose cure delle assistenti che, con dedizione, le hanno consentito di rimanere nella sua casa.

«Siamo molto addolorati. Avere una signorina di quell’età era l’orgoglio del paese, ormai la più anziana in tutta la provincia - afferma il sindaco, Giampaolo Loi – Apparteneva ad una famiglia longeva, anche la sorella Rosa ha vissuto fino a 104 anni»

