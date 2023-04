A 104 anni cura i fiori e fa bellissimi ricami 

Siniscola in festa per una ultracentenaria. Dopo le 109 candeline spente due giovedì fa a Santa Lucia, da tzia Antonietta Sini, ieri festa per i 104 anni di tzia Pasqualina Piredda, la seconda nonnina più longeva della cittadina. Un giorno speciale per il nuovo traguardo che ha riempito di gioia i familiari e l’intera comunità. Non potevano mancare per tzia Pasqualina gli auguri delle autorità cittadine, con la visita in casa da parte del sindaco Gian Luigi Farris, del parroco don Antonello Tuvone e del suo vice don Fabio Ladu, con l’immancabile foto ricordo. Non poteva naturalmente mancare l’amorevole vicinanza dei familiari, tre figli (su cinque) in vita, 10 nipoti e 9 pronipoti che la nonnina visita regolarmente con le proprie gambe. Nonostante l’età e una vita fatta di tanto lavoro sia in casa che in campagna, è in piena salute e del tutto autosufficiente. «Fa il bucato nella vasca che ha in giardino, come si faceva una volta - racconta Paola, una delle figlie -. Cura i fiori ed esegue dei ricami splendidi senza l’ausilio degli occhiali». Nel 1996 ha perso il marito Giovanni Maria Manca, con il quale aveva festeggiato 56 anni di matrimonio. Arzillissima, ieri con grande gioia ha accolto nella sua casa gli ospiti che hanno voluto festeggiarla. (f. u.)

