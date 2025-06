“9999” la storia di Giovanni Farina dopo 40 anni di carcere 

Un freschissimo Premio Oscar, il documentario “No Other Land”, apre il festival, oggi alle 19 al Cinema Cityplex Moderno di Sassari. E poi l'incontro con un sequestratore che scontata la pena è diventato scrittore (Giovanni Farina), le poesie di Alberto Masala e le foto per l'agenzia Reuters di Lou Dematteis. Edizione scintillante la sesta di “Asincronie”, festival internazionale di cinema documentario e fotografia organizzato dal collettivo 4Caniperstrada.

Sei giorni densi di eventi e di riflessioni urgenti, come quella che propone “No Other Land”, opera collettiva dei giornalisti e attivisti palestinesi e israeliani Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor premiata dall'Academy Award. La proiezione del film è in collaborazione con le associazioni Mos, Ponti Non Muri, Emergency, Amnesty International, Noi Donne 2005, Alisso, Intersezioni Culturali.

Domani allo Spazio Bunker (17.30) verrà proiettato il pluripremiato podcast del regista Giovanni Cioni “9999-Una grande vita lunga” che ha intervistato Giovanni Farina il giorno della liberazione dal carcere dopo aver scontato 40 anni per il sequestro dell'imprenditore Giuseppe Soffiantini, uno degli ultimi e più clamorosi sequestri avvenuti negli anni ‘90. Tempiese di nascita, espiata la pena Farina è tornato sui monti Calvana, a Prato, dove aveva lavorato come pastore nell'azienda di famiglia. Durante il carcere ha scritto racconti e poesie, una volta uscito ha raccontato nel podcast i suoi ricordi, le sofferenze e il desiderio di reinventarsi la vita. Giovanni Farina fu catturato nell'agosto del 1998, in Australia, e condannato all'ergastolo. Fine Pena Mai, che per lo Stato Italiano equivale al 31 dicembre del 9999.

Sabato gran finale con il poeta Alberto Masala che presenta il suo libro, “Una cantada” (Catartica Edizioni) al Giardino di Torre Tonda (18.30). Sono invece 2 le mostre fotografiche del fotoreporter Lou Dematteis: “Five From One” (Spazio Bunker) e “A Journey Back” (Sala Duce di Palazzo Ducale).

