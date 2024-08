“90 Wonderland” tra San Teodoro e Porto Rotondo 

Avevano 20 anni nel 1990. E siccome l'estate non è solo dei ragazzini che fanno le ore piccole con sottofondo di trap, c'è un momento di gloria, anzi due, per chi ora si aggira intorno ai 50 anni. E che, prima della fine del millennio, ballava con Blue degli Eiffel 65 o andava al mare con gli amici cantando in auto “Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa”.

Due giorni di nostalgia e divertimento con la soddisfazione di rispondere ai figli che ormai li hanno bollati come boomer: mamma e papà questa volta tornano tardi. Due appuntamenti in Sardegna per un format collaudato: l'11 agosto Porto Rotondo e il 12 San Teodoro diventano le capitali italiane dell'amarcord con “90 Wonderland”, evento anni ‘90 recentemente premiato ai Dance Music Awards. Quest'estate si celebra il quindicesimo anniversario di una formula che evidentemente tira e funziona.

Domenica la one night arriverà al Country Club di Porto Rotondo, discoteca storica, aperta fin dal 1980. Il giorno dopo tappa al Luna Club di San Teodoro. Non solo musica. Tra un Nirvana e un primo Jovanotti, sul palco anche Spider-Man e Mario Bros e scenografie da Jurassic Park. Poi ballerine in stile Baywatch, il format televisivo Stranamore per chi cerca l'anima gemella e giganteschi pacchetti di chewing gum Brooklyn(ma anche le Big Bubbles e le gommose Morositas) accompagnati dalle Wonder Girls.

