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11 settembre 2026 alle 00:16

9/11, “Senza scampo” 

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L'11 settembre 2001, cinque persone si ritrovano intrappolate in un ascensore nel World Trade Center. La loro unica speranza di sopravvivere è lavorare insieme per sopravvivere all'imminente crollo degli edifici. Da (ri)vedere, in questa drammatica giornata dove ricordiamo l’anniversario del crollo delle Torri Gemelle a New York (sono passati oggi 25 anni) il film indipendente “Senza scampo” diretto da Martin Guigui. Durata:90 minuti. Anno di produzione: 2017. Con Charlie Sheen, Whoopi Goldberg, Gina Gershon, Luis Guzmán, Wood Harris, Olga Fonda e Jacqueline Bisse. L’appuntamento è su La7 alle 21.15.

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