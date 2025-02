8.306.909 grazie dai social de L’Unione Sarda! 

I numeri sono da capogiro: 4.636.876 su Instagram e 3.484.033 su Tik Tok. Che, sommati a quelli di Facebook, danno la bellezza di 8.306.909 interazioni social che il gruppo L’Unione Sarda ha totalizzato in questi giorni di Festival. A dimostrazione di quanto il nostro pubblico abbia apprezzato il lavoro svolto durante Sanremo. Dal quotidiano L’Unione Sarda alla radio Radiolina, passando per tutti i social aggiornati costantemente, 24 ore su 24, la copertura è stata davvero totale. Cronache delle serate, interviste ai protagonisti, commenti, analisi, pagelle, decine e decine di fotografie, video realizzati in esclusiva per il gruppo: la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, la più seguita dal 2000 secondo i dati Rai, è stata coperta capillarmente. E il pubblico ha ricambiato con affetto l’intenso lavoro svolto. Anche perché, quest’anno, sul palcoscenico del Teatro Ariston, abbiamo visto tanta Sardegna: a partire da Geppi Cucciari e Mahmood, protagonisti della serata del venerdì. Senza dimenticare il direttore d’orchestra Luca Faraone e il consulente d’immagine Cristiano Basciu. Tutti protagonisti anche di “Sanremo Sofà”, il talk guidato su Radiolina da Enzo Asuni, Giuseppe Valdes e Angelica D’Errico che, ogni sera, ci ha regalato il punto sul Festival.

Ma oggi è tempo anche di vincitori: CSD1949, Padre Fabietto, Pirati del Rosso e Topo Gigio hanno vinto il nostro FantaSanremo. A loro 1 abbonamento annuale a L’Unione Sarda, 5 ingressi al Notorious, 2 al Planetario, 1 collana de La Biblioteca dell’Identità.

