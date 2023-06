“80 Voglia di te” e quel battito animale che ci farà cantare anche quest’estate 

Tornare indietro nel tempo è impossibile ma riavvolgere il filo dei ricordi rende la vita più lieta, talvolta. E Raf con il suo nuovo singolo “80 Voglia di te” (Girotondo), già in radio, sembra proprio voler fare comprendere questo: il passato è un capitolo a sé, spesso ormai chiuso, ma rituffarsi al suo interno consente di trarre nuovi stimoli per il futuro. Un futuro quello del cantautore pugliese che fa affiorare le sue radici in un brano in pieno stile anni Ottanta, a quasi quarant’anni dal suo primo grande successo “Self Control”.

Batteria incalzante, sintetizzatori che danno vita a un crescendo di emozioni, il tutto permeato da quelle atmosfere sognanti che solo l’italo-disco è in grado di evocare. «C’è sempre un motivo per tornare» canta Raf all’inizio del pezzo con voce ben calibrata per poi aprirsi con tutta la sua intensità in un ritornello che lascia il segno: «Ogni notte e ogni giorno, io con te ci casco sempre». Un ritornello che lega perfettamente le strofe, da cui traspare una malinconia disincantata e al contempo la consapevolezza che il domani è ancora da scrivere con passione. Una passione che, come affermava il filosofo spagnolo Baltasar Gracián, tinge dei propri colori tutto ciò che tocca e dona nuova luce a ciò che si dava per dimenticato.

RIPRODUZIONE RISERVATA