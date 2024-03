8 Marzo, la forza delle donne sarde 

Un 8 Marzo di riflessione anche in Sardegna per la Giornata internazionale della Donna. Numerose le iniziative, in particolare nelle scuole. La politica, il mondo del lavoro, la cultura si interrogano sulla strada percorsa negli ultimi anni sulla strada della cosiddetta “parità”. Da Olbia il racconto del rito delle donne rumene nella chiesa ortodossa, sullo sfondo di un’integrazione che migliora. Dodici figure femminile della storia, della cultura, dello sport, della politica della Sardegna raccontate da dodici giornaliste del nostro gruppo editoriale.

