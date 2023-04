“72 Seasons” I Metallica cantano  la loro epopea 

«Un processo di guarigione»: così Robert Trujillo racconta la genesi di “72 Seasons”, l'epopea metal in uscita il 14 aprile che segna il ritorno dei Metallica. «Uno dei dischi più importanti del gruppo», dice il bassista in una lunga intervista pubblicata sul sito della band in cui suona dal 2003, spiegando che «ogni nota suonata è una dichiarazione che viene dall'anima e dal cuore di ciò che siamo e di ciò che abbiamo attraversato nell'intero processo».

L'album, privo di ballad, è nato infatti in pandemia, dopo l'interruzione a fine 2019 del tour in corso per i problemi con l'alcool del cantante e chitarrista James Hetfield. Viene da pensare che a quasi 60 anni Hetfield - che lo scorso agosto ha divorziato dalla moglie Francesca dopo un quarto di secolo insieme - abbia pensato anche alla sua infanzia, ai genitori che lo hanno cresciuto secondo i rigidi principi dello scientismo cristiano e si sono poi separati quando aveva 13 anni, alla madre morta troppo presto e al padre che lo ha abbandonato, nello scrivere il brano della durata di sette minuti e mezzo che apre il nuovo disco, cui dà il titolo. “72 stagioni”, «i primi 18 anni della nostra vita che formano il nostro vero o falso io».

