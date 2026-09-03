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04 settembre 2026 alle 00:43

“70s dreamers”, Sa Razza e Tormento 

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Sa Razza e Tormento insieme per la prima volta. Dopo anni di sfide, dissing e percorsi paralleli, Quilo, Ruido e il rapper e produttore calabrese condividono lo stesso microfono in “70s dreamers”, quinto singolo che anticipa “Islanders Veri”, il nuovo doppio album dei Sa Razza in uscita il 23 ottobre.

Prodotto da Promo L’Inverso, il brano si muove su un groove che fonde soul, funk e G-Funk, creando il terreno ideale per l'incontro tra tre mc profondamente legati alla cultura West Coast. “70s dreamers” racconta memoria, cultura hip hop e passione per la musica, senza trasformarsi in una celebrazione nostalgica. Nel testo convivono riferimenti alla strada, ai vinili e all'immaginario West Coast, fino alla dichiarazione di Tormento «West fino al midollo» e al ritornello che definisce i protagonisti «nel groove No Diggity, i capostipiti».

Ruido e Quilo riportano invece nel brano l'identità sarda dei Sa Razza, tra riferimenti al Sulcis, alla cultura isolana e alla propria storia. Il concetto centrale arriva nella frase di Quilo: «Non è uno scontro tra generazioni / giovani vecchi e vecchi giovani». È proprio questo il cuore del brano: generazioni diverse unite dalla stessa attitudine.

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