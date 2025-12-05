6 settembre ’20 Quella notte  che a Colleferro Willy Duarte  è stato ucciso 

Il tragico episodio della morte di Willy Monteiro Duarte per mano di Marco e Gabriele Bianchi trova nuovi spazi di riflessione in “40 secondi”. Scritto e diretto da Vincenzo Alfieri, il film rilegge il fatto di cronaca ponendo l’accento sul mondo degli adolescenti di oggi, le cui vittime sono soprattutto coloro che si oppongono fermamente alla violenza.

La notte del 6 settembre 2020, a Colleferro, Willy interviene in una diatriba tra i suoi amici e altri ragazzi per evitare lo scoppio di una rissa. Le circostanze lo portano nel mirino dei fratelli Bianchi, che senza preavviso lo aggrediscono fatalmente con pochi colpi ben assestati. Ripercorrendo le dinamiche dell’incidente, emerge un quadro di radicato malessere: all’apatia della vita di provincia, ai disagi familiari e alla crescente esposizione al mondo criminale si contrappone la forza di chi persegue i propri sogni senza lasciarsi frenare da pregiudizi o bassezze altrui.

Sul modello di una narrazione ricostruttiva che cita capolavori come “Elephant” di Gus Van Sant, la regia coordina le prospettive dei singoli personaggi fino all’evento centrale, come i tasselli di un puzzle che lentamente dispongono l’immagine completa. I dettagli visivi contribuiscono a definire il contesto sociale e psicologico dei soggetti, insieme a una scrittura che punta alla concretezza senza perdere il focus sul racconto. Ne traggono particolare beneficio le prove degli attori, animate da un intenso e vibrante realismo. Un’opera che valorizza il proprio impianto artistico attraverso l’analisi dell’ambiente umano, infondendo alla vicenda a cui s’ispira un significato altrimenti irraggiungibile. (g. s.)