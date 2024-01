“4 Ristoranti” Alessandro Borghese va in Ogliastra 

Nuraghi e tombe dei giganti si susseguono nei paesini dai nomi incantati, mentre lo sguardo corre tra mare e montagna: è l'Ogliastra la quinta tappa di questo ciclo di Alessandro Borghese e dei suoi “4 Ristoranti”.

Nella puntata in onda domenica oggi, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, l'iconico van di chef Alessandro Borghese percorrerà la magica Costa Orientale della Sardegna, tra le cime del Gennargentu e le acque cristalline del Mar Tirreno, per scoprire una terra ricca di tradizioni culturali e gastronomiche. Ma l’Ogliastra è soprattutto una zona di … centenari: qui, infatti, si vive benissimo e molto a lungo. Nessun incantesimo, forse il segreto di questa longevità è custodito proprio in ciò che si mangia, grazie a materie prime eccezionali e ricette antiche: dal maialino allo spiedo alla carne di capra, dai malloreddus ai culurgiones.

In gara, pronti a darsi battaglia all’ultimo piatto, "Sa Cadrea" di Emanuela, "Ristorante Abba 'E Murta" di Carla, "Al Porticciolo" di Francesca e "Incontro di Vino di Carpe Diem" di Teresa.

Dopo questa tappa, il viaggio gastronomico di “Alessandro Borghese-4 Ristoranti" proseguirà il suo percorso lungo tutta la penisola e toccherà Gorizia, Lucca, Monza e Mantova.

RIPRODUZIONE RISERVATA