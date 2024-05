3A, escono i cinque consiglieri dissidenti 

La spaccatura non emerge a chiare lettere ma è inutile negarla fra i soci della Cooperativa assegnatari associati Arborea, composta da 155 aziende agricole sarde. Ieri al termine dell’assemblea è stata votata e approvata l’elezione di cinque nuovi consiglieri nel Cda: Luca Abis, Pietro Calvia, Mario Capraro, Stefano Costa, Matteo Panetto. Contestualmente è stato confermato alla guida il presidente Remigio Sequi, che sarà affiancato appunto dai nuovi consiglieri nella gestione della società al vertice della Cooperativa leader del mercato lattiero-caseario sardo. L’assemblea ha inoltre preso atto di un’altra azione che sa di dissenso: le dimissioni del vicepresidente Francesco Arcai. Si è deciso di affidare al consigliere Gianni Schiavon i compiti della vicepresidenza. L’anno prossimo si andrà a nuove elezioni del Cda e si vedranno gli sviluppi.

L’assemblea

All’origine dell’incontro di ieri, l’azione di cinque consiglieri che ieri sono stati sostituiti: Giorgio Rossi, Flavio Cenghialta, Valentino Fettamelli, Bruno Petucco, Franco Piga, che nelle settimane scorse avevano chiesto la convocazione dell’assemblea con l’obiettivo di sfiduciare il presidente Sequi perché non avrebbe condiviso le scelte e le strategie della gestione aziendale. Secondo le indiscrezioni filtrate, inoltre, una parte dei soci non accoglierebbe di buon grado i pieni poteri chiesti dal presidente e poi votati dalla maggioranza dei soci. Contemporaneamente all’azione dei cinque che ieri sono usciti dal Cda è partita, però, una raccolta di firme per chiedere la revoca degli stessi cinque.

Le strategie

«Nel segno della continuità e con l’obiettivo di dar seguito allo straordinario percorso di crescita recentemente testimoniato da un fatturato record (232 milioni di euro) e da una remunerazione al socio in linea con la media nazionale» si legge nella nota dell’azienda, «l’assemblea ha, quindi, delineato il nuovo assetto rinnovando in tutti i soci lo spirito cooperativistico e la ferma volontà di continuare a essere un luogo di ascolto e di confronto per tutti i soci, sia un volano di sviluppo e benessere per l’intero territorio regionale». La Cooperativa assegnatari associati Arboreaè formata da 155 aziende agricole. Impiega mediamente circa 370 dipendenti negli stabilimenti di Arborea, Capannori, Roverè della Luna e presso i centri distributivi. Nel 2023 la Cooperativa ha registrato una produzione complessiva di circa 181 milioni di litri di latte, con un fatturato di 232 milioni di euro, in crescita rispetto al 2022, con 217 milioni.

