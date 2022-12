360GG, rimonta preziosa 

Al ritorno in campo dopo l’intervallo, il 360GG continua a fare la sua partita alla ricerca del gol. È Quintairos a riaprire il match, recuperando il pallone in pressione alta e segnando il 2-1. Inaki, Dani Chino e lo stesso Quintairos insistono per trovare il pareggio, ma devono fare i conti con Casassa. Bisogna aspettare il 14’ per vedere il meritato 2-2 del 360GG Monastir, con la punizione di Davide Moura che trova lo spiraglio giusto tra barriera e portiere per riportare in parità il match. Nel finale sia i bianconeri sia il Ciampino cercano la rete del 3-2 ma il risultato non cambia e le due squadre si devono accontentare di un punto a testa.

Il 360GG Monastir rimonta il Ciampino Aniene e conquista un punto prezioso nella dodicesima giornata di Serie A. Sotto di due reti all’intervallo, la squadra di Diego Podda è riuscita a rispondere nella ripresa con i gol di Mariano Quintairos e Davide Moura che hanno fissato il punteggio sul 2-2.

La partita

A Sestu sono i padroni di casa a partire forte, con il palo che nega il vantaggio a Quintairos dopo due minuti. Dall’altra parte il Ciampino trova il gol alla prima occasione con il tiro di Liberti deviato da Thorp e che beffa Timm al 3’. Il successivo assedio bianconero non porta al pari, mentre gli ospiti segnano ancora con un tiro di Portuga da posizione defilata che infila Timm sul suo palo al 18’.

Al ritorno in campo dopo l’intervallo, il 360GG continua a fare la sua partita alla ricerca del gol. È Quintairos a riaprire il match, recuperando il pallone in pressione alta e segnando il 2-1. Inaki, Dani Chino e lo stesso Quintairos insistono per trovare il pareggio, ma devono fare i conti con Casassa. Bisogna aspettare il 14’ per vedere il meritato 2-2 del 360GG Monastir, con la punizione di Davide Moura che trova lo spiraglio giusto tra barriera e portiere per riportare in parità il match. Nel finale sia i bianconeri sia il Ciampino cercano la rete del 3-2 ma il risultato non cambia e le due squadre si devono accontentare di un punto a testa.

Il commento

Si tratta del primo pareggio in Serie A per il 360GG Monastir, salito a quota 13 punti in classifica. «I miglioramenti credo siano evidenti e costanti», dice il tecnico Diego Podda al termine del match. «Il nostro percorso è lungo e difficile ma lo sarà sempre. I risultati aumentano l’autostima e ci danno quel pizzico di sicurezza in più nelle cose che facciamo. Adesso abbiamo due partite molto insidiose ma cerchiamo di raccogliere qualcosa ovunque». Il 360GG tornerà in campo domani in trasferta contro il Came Dobson, mentre giovedì 29 dicembre farà visita all’Olimpus Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata