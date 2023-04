360 GG, a Sestu vittoria pesante  

Sul tiro a porta vuota di Araça, Dani Chino è l’ultimo a toccare per l’1-1. Poi su una grande azione di Dani Martin, ancora Dani Chino ribalta il match. Prima dell’intervallo allunga Araça con un tiro da fuori su schema da angolo.

Il 360 GG Monastir conquista tre punti fondamentali nel turno infrasettimanale di Serie A contro la Came Dosson. La squadra guidata in panchina da Diego Podda vince 5-3 al PalaDante di Sestu al termine di una gara sofferta e firmata dalla doppietta di Dani Chino, i gol di Araça, Etzi e Murga, oltre alle parate di Cara.

La partita

Inizia meglio la Came Dosson, che sblocca il match in avvio con Juan Fran. Dopo cinque minuti gli arbitri fischiano già il quinto fallo contro il 360 GG e al 12’ arriva il sesto che significa tiro libero. Cara però neutralizza la conclusione di Rangel e la partita cambia.

Sul tiro a porta vuota di Araça, Dani Chino è l’ultimo a toccare per l’1-1. Poi su una grande azione di Dani Martin, ancora Dani Chino ribalta il match. Prima dell’intervallo allunga Araça con un tiro da fuori su schema da angolo.

Il secondo tempo

La Came Dosson parte forte e trova subito con Vieira il gol del 3-2. Etzi di tacco riporta avanti di due il 360, su un altro assist di Dani Martin, ma Galliani rimette tutto in bilico con la rete del 4-3.

Il risultato non cambia fino agli ultimi secondi, con le patate di Cara a fare la differenza anche sui tentativi col portiere di movimento della Came. Negli ultimi secondi è Jesus Murga a trovare il definitivo 5-3 che chiude la partita. Il 360 GG si conferma vincente nel suo PalaDante e a due giornate dalla fine della stagione regolare, la squadra di Podda resta padrona del proprio destino per l’accesso ai playout. La salvezza è da conquistare.

