Trecento le firme raccolte a Napoli sotto una petizione al Colle perché sia ritirato “l'ingiusto e illegale provvedimento disciplinare” nei confronti del generale Roberto Vannacci: un’iniziativa di “Fermare la guerra-Forum per Indipendenza Nazionale”, il cui portavoce è Gianni Alemanno. Ma Vannacci gela tutti: «Qualora dovessi scendere in politica o in qualsiasi altro ramo lo dirò io quando e come».