25 Novembre fra incontri e libri 

“Una stanza tutta per sé” arriva anche a Oristano. Domani alle 9 nella caserma del comando provinciale dei carabinieri sarà inaugurata la stanza di ascolto protetto, realizzata grazie alla collaborazione fra l’Arma e il Soroptimist. L’inaugurazione in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere si unisce alle numerose iniziative per dire no ai maltrattamenti.

In città

Ritorna “Scarpette rosse in ceramica”, l’iniziativa ideata a Oristano e riproposta ormai da sette anni in 50 centri di tradizione artistica ceramica con installazioni, flash mob d’arte, mostre, performance. Alle 9.30 al Museo diocesano, la Fidapa insieme all’Arcidiocesi e al Comune di Oristano propone un dibattito con le forze dell'ordine, rappresentanti delle scuole, del Pronto soccorso, del Centro antiviolenza e attiviste dei diritti delle vittime e delle donne. Sempre alle 9.30 nella sala consiliare di Palazzo degli Scolopi, su iniziativa degli assessorati ai Servizi sociali e alle Attività produttive, di Giulia giornaliste, dell’Ordine dei giornalisti, dell’Istituto d’istruzione superiore De Castro Contini cvi sarà un dibattito partendo dalla presentazione del libro “Un giorno all’improvviso”. Al Mossa, gli alunni delle 1A, 2A,2E,1L, 2L, 5C, 1M presenteranno un reading di poesia e prosa su parità, discriminazione e violenza di genere; sarà letta una lettera composta dai ragazzi e dedicata a Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dal suo ex fidanzato pochi giorni fa. Lunedì la compagnia teatrale Kainothomia delle Ombre APS, diretta da Carlo Sechi, alle 19 all’auditorium del Mossa propone una performance di rilettura della figura di Eleonora.

In provincia

A San Vero alle 18 un dibattito con la polizia e una psicologa; letture e testimonianze arricchite dagli intermezzi musicali di Anna Tancredi al sassofono della scuola civica di musica Nino Dispenza.Samugheo, alle 15.30 al Murats sarà proiettato il cortometraggio “L’amore non intrappola”, poi un dibattito. Alle 17 sarà presentata la mostra “Tessingianos. La normalità di una rivoluzione”, dedicata agli uomini tessitori di Samugheo. A Cabras alle 10 nell’aula magna di via Trieste incontro con una psicologa, alle 17 in piazza Principe di Piemonte esibizione della corale del Sinis e interventi della Consulta giovani. ( m.g., a.o., s.p. )

