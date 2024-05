“20 Days in Mariupol” da Premio Oscar 

Proiezione straordinaria, domani al Greenwich d’Essai Cinema in Via Sassari 67 a Cagliari, in un’unica data, del film documentario “20 Days in Mariupol”, diretto da Mstyslav Chernov, vincitore dell’Oscar 2024 come miglior documentario, oltre ad essere il primo Oscar ucraino della storia. Il documentario ha conquistato numerosi premi internazionali.

La proiezione avrà luogo in due sessioni: la prima alle 18.30 e la seconda alle 21 ed entrambe saranno introdotte da Massimo Tria, esperto di lingue e culture slave, critico cinematografico, e membro di Memorial Italia, parte di Memorial Internazionale, organizzazione vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2022.

Siamo alla vigilia dell'invasione russa, una squadra di giornalisti entra a Mariupol, incerta sull'imminente inizio della guerra. L’assedio, però ha inizio subito. Le bombe russe colpiscono obiettivi militari e zone residenziali, con edifici che crollano trascinando con sé centinaia di vite. I residenti rimangono senza acqua e servizi, e molti sono costretti a fuggire o subiscono rappresaglie dalle forze russe.

I giornalisti, unici testimoni rimasti, documentano la devastazione causata dagli invasori. Le loro immagini, diffuse sui media globali, sfidano la propaganda russa che afferma di liberare la città per portare una felice primavera russa. Di fronte a tanto dolore e distruzione, gli abitanti di Mariupol incoraggiano i giornalisti a continuare a filmare. Da vedere.

