VaiOnline
Videolina.
08 settembre 2025 alle 00:34

“2 Mori tra i Maori” Floris e Nu in viaggio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stasera alle 21 su Videolina la seconda puntata del meglio della terza grande avventura di Floris e Nu: “Ovunquesardi 3 – Speciale “2 Mori tra i Maori”, viaggio di 83 giorni in cui la nostra coppia girerà in lungo e largo l’Oceania, ancora una volta, alla ricerca dei nostri corregionali emigrati. Al quindicesimo giorno dall’inizio della loro avventura in Oceania, Floris e Nu approdano nella città di Brisbane, dove ad accoglierli trovano Claudia Mossa, originaria di Ussana, assieme al suo compagno, Fabrizio.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Volley.

Italia sul tetto del mondo, Orro nella storia

La palleggiatrice di Narbolia migliore giocatrice del torneo: «Ancora non ci credo» 
Energia

«Il caso eolico sul tavolo di Giorgia Meloni»

I sindaci anti-speculazione bussano a Palazzo Chigi: «La premier ci deve ascoltare» 
Alessandra Carta
I conflitti

Pioggia di droni devasta Kiev L’ira di Trump: sanzionerò Mosca

Un neonato fra le quattro vittime, colpita la sede del Governo 
Regione

Campo largo, con Lai verso un nuovo patto di legislatura

Pd, il 19 l’elezione del nuovo segretario Il M5S intavola le prime trattative  
Vaticano

Acutis e Frassati, primi santi di Leone

Grande folla alla canonizzazione dei due giovanissimi italiani 