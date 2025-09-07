“2 Mori tra i Maori” Floris e Nu in viaggio 

Stasera alle 21 su Videolina la seconda puntata del meglio della terza grande avventura di Floris e Nu: “Ovunquesardi 3 – Speciale “2 Mori tra i Maori”, viaggio di 83 giorni in cui la nostra coppia girerà in lungo e largo l’Oceania, ancora una volta, alla ricerca dei nostri corregionali emigrati. Al quindicesimo giorno dall’inizio della loro avventura in Oceania, Floris e Nu approdano nella città di Brisbane, dove ad accoglierli trovano Claudia Mossa, originaria di Ussana, assieme al suo compagno, Fabrizio.