1994, sequestro Vinci “Storia di un riscatto”, Giuseppe diventa attore 

Proprio in questi giorni, 28 anni fa, Giuseppe Vinci veniva liberato. Rapito il 9 dicembre 1994 sulla strada di casa di rientro da Santa Giusta, dove dirigeva uno dei supermercati della famiglia, l’imprenditore di Macomer, allora trentunenne, fu rilasciato il 15 ottobre 1995.

Dopo 310 giorni di prigionia. «Fu il sequestro più lungo dell’Anonima Sarda», sottolinea il regista Stefano Odoardi, che a gennaio, tra Cagliari e Macomer, inizierà le riprese del film ispirato alla vicenda. Con gli attori Leonardo Capuano, Stefano Mereu e Luigi Pusceddu, nei panni di alcuni dei sequestratori, ma, soprattutto, Giuseppe Vinci in quelli del padre Lucio, che farà di tutto per pagare il riscatto: 4 miliardi e 250 milioni di lire. Uno sforzo economico enorme, costato il fallimento dell’azienda. «Gli ho detto: “Giuseppe, saresti perfetto”. E lui ha accettato», spiega il cineasta abruzzese, sardo per parte di nonno materno (di Paulilatino), che sarà a Cagliari domani per gli ultimi casting del lungometraggio. Una produzione Superotto Film Production in coproduzione con Sardegna Teatro, e con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e il supporto della Regione Sardegna. A cui si aggiungerà, si spera, la Rai. «Sto aspettando la risposta. Giuseppe in persona ha fatto un appello alla Rai per un contributo che sarebbe molto importante da parte di chi fa servizio pubblico. Perché quella che ci preme raccontare è una storia pubblica, che interessa una fetta della popolazione italiana».

Come nasce l’idea?

«Da un incontro inatteso. Ero in Sardegna, dove stavo girando “Mancanza – Purgatorio”, e con mia madre decidemmo di andare a conoscere i parenti di Paulilatino, e da lì a Macomer, dalla cugina Pina Demartis, la madre di Giuseppe. Non l’avevo mai visto prima ma ne avevo sempre sentito parlare, anche per il sequestro, e mi colpì subito, tanto da pensare a un film sulla sua storia. Ma non è stato facile convincerlo: all’inizio non voleva che lo facessi, e io senza il suo consenso mi sarei astenuto. Capivo che poteva essere traumatico per lui. L’ho inseguito per 2 anni, finché un giorno, a sorpresa, il consenso è arrivato. Da quel momento è nata una collaborazione molto intensa: nella situazione cinematografica si è sentito a suo agio e ha iniziato a raccontare tutto, dal rapimento alla liberazione. La cosa eccezionale del film in fondo sta in questo».

Cioè?

«Nella possibilità di raccontare l’accaduto nei dettagli, come la prigionia in una scatola di compensato di 2 metri per 160 centimetri, che abbiamo ricreato per il film, e particolari che il pubblico stenterà a credere siano veri. Sul piano cinematografico il lavoro non si concentra sul fatto di cronaca, che pure va raccontato, con Lucio che, a fronte del blocco dei beni da parte dello Stato, è costretto a rivolgersi a personaggi che vogliono solo truffarlo, alla disperata ricerca, com’è, del denaro per liberare il figlio, ma sull’aspetto umano e il riscatto, con tre figure, Giuseppe, Lucio e Sharon, la moglie di Giuseppe, che sa che per salvare il marito deve mantenere l’attenzione alta e organizza manifestazioni pubbliche, e la popolazione sarda, che scendendo in piazza contribuisce alla liberazione di Vinci».

Ha già scelto il titolo?

«Quello provvisorio sarebbe “Storia di un riscatto”, perché è il riscatto, nel doppio significato, il tema del film. Ma vorrei qualcosa che suonasse come l’inglese “Redemption”. Interpretando il padre, Giuseppe ripercorrerà il rapimento anche dalla sua parte, sebbene attraverso la finzione cinematografica, e lo farà alla stessa età che Lucio aveva quando il figlio fu rapito. Lucio, che accusò lo Stato italiano per come si comportò all’epoca, fece di tutto per procurarsi la somma del riscatto, sulla quale, peraltro, dovette pagare le tasse, contraendo debiti un po’ dappertutto, e vedendosi costretto, infine, a chiudere l’azienda mandando a casa 300 dipendenti, con ricadute importanti sul territorio. Eppure, a Giuseppe i sequestratori avevano fatto credere altro: il cinema può avere un grande potere catartico, e chissà che questo film non serva a farlo riappacificare definitivamente con la storia».

RIPRODUZIONE RISERVATA