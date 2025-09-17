116117, numero per le cure non urgenti 

In provincia da martedì 23 sarà attivo il Numero unico europeo 116117 per le cure mediche non urgenti. «L’utente potrà mettersi in contatto con la centrale 116117, che si trova nella sede Areus di Nuoro, per contattare la guardia medica in caso necessiti di assistenza sanitaria non urgente, ma anche per avere informazioni sulla scelta e revoca dei medici di famiglia e pediatri di libera scelta e sulle modalità di accesso ai diversi servizi ed uffici socio-sanitari attivi nell’Asl 5», si legge in una nota dell’Azienda sanitari. Ovviamente il numero è gratuito, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

«A rispondere è un team formato da 15 operatori tecnici e 6 sanitari che dalla centrale 116117 forniscono assistenza, direttamente o attraverso il trasferimento di chiamata al servizio sociosanitario competente. Nelle ore di apertura della continuità assistenziale, dove necessario, la chiamata viene inoltrata al medico, che gestirà la richiesta dell’utente», precisano ancora dagli uffici di via Carducci. «Durante le ore diurne, in cui la guardia medica è chiusa, il servizio orienta alla fruizione delle prestazioni sanitarie, anche con il trasferimento delle telefonate – afferma il project manager Nea 116117, Alessandro Bianchi – Ma la funzione principale del 116117 avviene durante la notte con il trasferimento delle telefonate ai 27 punti di guardia medica presenti in provincia».

