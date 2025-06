105, che show! Notte di stelle a Golfo Aranci 

Un po’ di Sanremo, Amici e X Factor, tra pop, rap e trap. Ma anche un assaggio di Red Valley. La quarta tappa del 105 Summer Festival non si è fatta mancare nulla. Intanto, ieri con Fedez e Irama il pubblico di Golfo Aranci ha testato ciò che lo attenderà ad agosto alla Olbia Arena.

E non è escluso che altri artisti tra quelli che hanno animato Piazza Francesco Cossiga, nel penultimo appuntamento del live condotto da Mariasole Pollio e Daniele Battaglia, finiscano nel programma del Ferragosto targato Magma Events, complice la partnership con Radio 105. Che dopo Baia Domizia, Venezia e Genova, e prima dell’ultimo appuntamento di Comacchio, il 4 luglio, ha portato in Sardegna una line-up incredibile, con un super ospite: Rocco Hunt. Una trentina i performer, con la maggior parte dei “big”, Fedez e Irama ma anche Baby K, Clara, Coma_Cose, Dargen D’Amico, Leo Gassmann e Shablo, che si avvicendano per ultimi sul palco del borgo gallurese.

Parata di big

A fare gli onori di casa è Marco Carta. Il cantautore cagliaritano, fresco 40enne, apre al tramonto con l’ultima hit “Solo fantasia”, congedandosi col brano «che mi ha portato fortuna», dice, ovvero “La forza mia”, vincitore di Sanremo 2009. Segue El Ma già concorrente di X Factor, con “Give It To Me” e “Beats Again”, Cioffi e le sue “Bogotà”, “Ex” e “Ragazzi lì”, condite dalla frase «per me è un onore essere qui in Sardegna», Napoleone (“Jolie”, “Anna è tornata”), Federica Abbate (“Tilt”, “Niente canzoni d’amore”) e BigMama col nuovo brano “Bubblegum”, dalle sonorità tipiche del k-pop che scatena Golfo Aranci, e “La rabbia non ti basta” e “San Junipero”. Si procede spediti con l’ex Amici TrigNo (“D’amore non si muore”, “Maledetta Milano”), Luca D’Alessio alias LDA (“Shalla”, “Attimo eterno”), CoCo (“Se fosse per me”, “Bugie diverse”, “Le cose che fai”) e, finalmente, il primo “big” Emis Killa con un medley dei suoi successi, “Sexy shop”, “Maracanã” e “Parole di ghiaccio”.

Super finale

Dunque, Chiello (“Scintille”, “Amici stretti”, “Succo d'ananas”) e il reggaeton di “MTP” di Boro (che canta anche “A casa”, “Suavemente”, “Cadillac” e “Lento”). Con i Gemelli Diversi, che intonano “Un attimo ancora” e “Mary”, accendendo la piazza, e Baby K, il 105 Summer Festival entra nel vivo. A Fedez, Irama, Clara, Coma_Cose, Dargen D’Amico, Leo Gassmann e Shablo (con Joshua, Tormento e Mimì), più – va da sé – Rocco Hunt, si alternano Grelmos, Michele Bravi, Mida, Petit e Vidaloca. E arrivederci (così si mormora) al prossimo anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA