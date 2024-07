102 candeline per tziu Peppe  

Ha compiuto 102 anni Giuseppe Demurtas, originario di Tonara ma residente a Nurallao da quando aveva 13 anni. Qui tutt’ora vive con la sua famiglia, è padre di 6 figli e nonno di 3 nipoti e 3 pronipoti. Ad aprile scorso Tziu Peppe ha perso la moglie Gina Pinna con cui ha vissuto per 68 anni e di cui si è preso cura quando è stata male. Ancora oggi Tziu Giuseppe è autonomo, esce ogni mattina per fare le commissioni e si incontra in una panchina con il suo amico tziu Danilo, anche lui di 102 anni. Chiacchierano ricordando la loro vita fatta di lavoro e di sacrifici, ringraziano per l’amore dei familiari che oggi li circonda e parlano con i passanti. La sindaca Rita Aida Porru e l’amministrazione comunale hanno fatto visita a Tziu Peppe lunedì, giorno del compleanno, donandogli una targa ricordo a nome dell’intera comunità nurallaese.

