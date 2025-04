“1 €uro Festival” ritorna al Teatro delle Saline di Cagliari 

Lunedì 5 e martedì 6 maggio, alle 21, l’adattamento teatrale di “Il Piccolo Principe” inaugura “1 €uro Festival” al Teatro delle Saline di Cagliari. Tratto dal romanzo di Antoine de Saint-Exupéry, drammaturgia e regia di Elisabetta Podda, lo spettacolo è un viaggio incantato attraverso i ricordi del Pilota, che narra la sua straordinaria amicizia con il Piccolo Principe. La rappresentazione sarà preceduta alle 20.30 da “Viaggio in Italia” da Johann Wolfgang Goethe con Angelo Trofa.

Il cartellone della rassegna, firmato ancora una volta da Akroama, prevede turno A (lunedì e giovedì) e B (martedì e venerdì). I 10 spettacoli saranno preceduti dalla rilettura appassionata delle parole di Goethe e del suo diario di viaggio con spunti ironici per osservare il nostro paese a distanza di 200 anni.

Il “Teatro a Mille Lire” è nato nel 1999 come progetto triennale per avvicinare al teatro le nuove generazioni. E si è ripetuto nel tempo per le forti richieste del pubblico. Poi, ha preso il nome “1 €uro Festival”. Un teatro giovane, con nuove matrici espressive, vivacità drammaturgica ed estetica, sperimentazione e contaminazioni: questo il cuore pulsante della rassegna che si chiuderà il 6 giugno con “Il Paese del vento” di Lelio Lecis (da Grazia Deledda). L’autrice sarda rivive, nel suo romanzo autobiografico, il tormentoso amore giovanile per Stanis Manca, amore epistolare non corrisposto che lascia profonde ferite nell’anima della scrittrice.

L’evento promuova e divulga le produzioni emergenti del teatro sardo, nazionale e internazionale. Di fatto, un imperdibile appuntamento su uno spaccato culturale di straordinaria creatività con la fusione delle migliori capacità teatrali, dalla sperimentazione ai linguaggi multimediali dal vivo. “1 €uro Festival” si pone con una formula rivoluzionaria dai costi accessibili, utile per far entrare il teatro nel patrimonio culturale delle persone.

