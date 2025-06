1° Marc, 2° Alex: i fratelli Marquez senza avversari 

Aragon. Ad Aragon è festa spagnola con i fratelli Marquez, Marc e Alex, che dominano la Sprint insieme al giovane Fermin Aldeguer. Male invece Pecco Bagnaia che chiude dodicesimo dopo una brutta partenza e un “lungo” a metà gara. A provare a tenere alti i colori italiani, al netto di quattro Ducati nei primi quattro posti, è Franco Morbidelli che chiude alle spalle del terzetto iberico, dopo essere però partito terzo in griglia. Marc Marquez, quasi imbattibile in questo Mondiale, rasenta la perfezione sulla pista di casa, prendenndosi prima la pole, poi la Sprint. L'unico a provare a metterlo in discussione è il fratellino terribile Alex. Il più giovane dei due parte meglio e si prende immediatamente la vetta grazie allo scatto della sua Ducati del Team Gresini. In scia lo segue anche Morbidelli con la Ducati Vr46 ma l'illusione dura poco. Marc si mette subito in scia e dopo pochi giri si prende la vetta e allunga. La gara si svolge soltanto alle sue spalle. Alex riesce a mantenere il ritmo, mentre Morbidelli deve vedersi le spalle dall'arrivo di Aldeguer. A due giri dalla fine il giovane spagnolo lo sorpassa e porta anche la seconda Ducati del team Gresini sul podio. Bagnaia, quarto in griglia, scivola all'ottavo posto dopo la partenza, poi lungo in curva 7, rotolando in 12ª posizione che manterrà fino alla bandiera a scacchi. Ottavo in rimonta con la Aprilia Marco Bezzecchi.

Marc è sempre più leader incontrastato del mondiale. Ad Aragon ha conquistato la settima vittoria in Sprint su otto gare; a Silverstone è arrivato secondo dietro al fratello Alex. Oggi (ore 14) proverà a mettersi in tasca anche i punti del Gp di Aragon. «Ho avuto un problema alla partenza ma sono riuscito a gestire. La mia idea era mettermi in testa all'inizio e andare fino al traguardo. Speriamo di mantenere quanto fatto di bene anche in gara», ha detto lo spagnolo. Soddisfatto del secondo posto, Alex: «Ho visto che la partenza di Marc non è stata abbastanza buona ed ho provato ad allungare. Ho spinto per prendere vantaggio ma ho visto che Marc era vicino», ha detto. Sorridente Aldeguer per il podio conquistato nella pista di casa: «Lottiamo per migliorare, non avevamo nulla da perdere così ho scelto la gomma media ed è andata bene. Salire sul podio davanti al pubblico spagnolo è bellissimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA