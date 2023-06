1, 2, 3… Elodie! La stella il 15 agosto all’Olbia Arena 

Elodie sbarca a Olbia nella sua unica data estiva: la nuova regina del pop italiano salirà sul palco del Red Valley a Ferragosto. Nella quarta e ultima data del festival, che condividerà con Articolo 31 e Tananai e con l’icona della techno mondiale Paul Kalkbrenner.

Se al Forum di Assago, un mese fa, ha registrato il sold out, alla Olbia Arena Elodie promette di non essere da meno, complice il successo dell’ultimo album, già disco d’oro, “Ok. Respira”, che contiene, tra gli altri, il brano “Due”, con cui si è classificata al nono posto all’ultimo Festival di Sanremo. Tra le cantanti pop più apprezzate degli ultimi anni, Elodie, classe 1990, ha raggiunto in pochi anni numeri da record, con oltre 2 milioni di copie vendute tra singoli e album, 26 dischi di platino e 5 d’oro. Dopo il debutto nel 2015 al talent show Amici e il primo album “Un’Altra Vita”, l’artista romana, all’anagrafe Elodie Di Patrizi, si è affermata sulla scena della musica italiana grazie anche ad alcuni tormentoni estivi, come “Nero Bali”, in collaborazione con Guè e Michele Bravi, e “Margarita”, accanto all’ex compagno Marracash e a Takagi & Ketra.

