«Speriamo di non dover piangere più di quanto stiamo già facendo». Tutta Italia ha vissuto una lunga giornata di apprensione per il destino di Mattia, 8 anni: l’onda di piena che si è abbattuta su Barbara (Ancona) l’ha strappato dalle braccia della mamma, Silvia Mereu, 40 anni, che cercava di metterlo in salvo dopo averlo estratto dalla loro auto travolta dall’acqua.

Le preghiere si sono concentrate a Urzulei, in Ogliastra: da qui i genitori della giovane madre erano partiti negli anni Sessanta, con altri familiari, per raggiungere le Marche in cerca di una vita migliore. «Erano gli anni del boom industriale», racconta Simonetta Mereu, cugina di Silvia, «e si iniziava ad abbandonare l'economia contadina. Urzulei, nel Supramonte, non aveva terreni utili per una pastorizia che non fosse di sussistenza», aggiunge, «le dolci colline marchigiane erano appetibili per fare degli investimenti. Il coraggio dei miei parenti è stato ripagato: hanno realizzato le loro aziende e dato un'istruzione ai figli. Mia bisnonna Agostina Bangoni, che rimasta vedova aveva deciso di partire con gli altri, se n'è andata a 104 anni, felice di aver visto tutti realizzati, fino ai bisnipoti».

Silvia, nata e cresciuta nelle Marche, si è laureata in farmacia. Lavorava dietro il bancone della Comunale di Barbara. «E da quando aveva iniziato con quell'attività le sue visite in Sardegna si sono diradate. Prima veniva tutti gli anni, appena poteva»: a parlare è lo zio, Andrea Sotgia, fratello della mamma di Silvia, Massimina. Comandante dei barracelli del paese ogliastrino, non è riuscito a mettersi in contatto con la sorella: «Per tutta la mattina i telefoni non prendevano e non avevano connessione», spiega parlando delle zone colpite dalla devastante alluvione, «per avere notizie ci siamo affidati a internet e alla televisione». Che per tutta la giornata hanno fornito aggiornamenti sul disastro. Ma a lungo non è arrivato l'annuncio sperato, quello sul piccolo Mattia: le incessanti ricerche iniziate giovedì notte, prima sotto il diluvio e poi mentre le acque si ritiravano, sono andate avanti per tutta la giornata. Senza esito.

