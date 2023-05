Il Pilau è un piatto che racconta le tappe dei tabarchini nel Mediterraneo, che dalla Liguria sono emigrati in Tunisia per la pesca del corallo, per poi stabilirsi in alcune zone della Sardegna, tra cui Calasetta.

Il Pilau è un piatto che si prepara per le occasioni importanti, appare come una minestra non brodosa, preparata con lo “scucuzù” e con un sugo rigorosamente di soli crostacei: in origine cicala di mare (oggi specie rara e protetta), granseola, capra di mare, granchio dormiglione e anche aragosta e astice. Lo “scucuzù” è un piccolo formato di pasta secca ligure, più poco più grande del cous cous e molto simile alla fregola sarda.

La difficoltà di reperire oggi la pasta ligure ha portato i Calasettani ad utilizzare la fregola, creando un felice incontro tra la cucina tabarchina e quella sarda.

Nell’intento di tramandarne la bontà e diffondere la conoscenza di questa ricetta Calasetta ha ideato la “Sagra del Pilau Calasettano” che si svolge ogni anno nel weekend centrale di maggio.

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, l’edizione del 2023 torna con numerose proposte: gare ai fornelli, degustazioni, mostre, passeggiate guidate nel borgo e nella campagna isolana e concerti serali. Confermata la partecipazione di Tessa Gelisio, affezionata madrina dell’evento.



La Sagra è articolata in aree tematiche che coinvolgono diverse zone di Calasetta: l’area Pilau in Piazza Belly, l’area Tabarchina in Via Roma, l’area Expo in Via Umberto, l’area Sport tra Piazza P.to di Monaco e il Lungomare Colombo. Saranno chiuse al traffico tutte le strade comprese tra Via Marconi e Via Sauro, e i parcheggi sono disponibili gratuitamente lungo tutto il porto.



Tre diversi stand di degustazione a partire da venerdì sera, esposizioni di artigiani e hobbisti nell’area tabarchina, musica in Piazza Belly e nel villaggio sportivo per intrattenere il pubblico durante l’intera manifestazione.

Aperti e visitabili i musei della torre e il MACC, che ospitano al loro interno mostre temporanee e laboratori artistici. Da non perdere anche il museo del mare “da Poseidone a Calasetta”, un gioiello al centro del paese, curato da Giuseppe Carbone.

Lungo il porto numerose associazioni sportive ad intrattenere il pubblico con esibizioni legate alle varie discipline: vela, pesi, calcio, basket, tiro con l’arco, danza e perfino braccio di ferro.

Imperdibili le escursioni a piedi e in bici, e la regata della classe Hansa 303 che colorerà il mare cristallino.

Tra gli spettacoli del venerdì il concerto della Banda G. Puccini, le danze orientali del gruppo “Belly Manar”, la musica del gruppo The Big Mama. Il sabato l’esibizione di Pole Dance, il Fusion Belly Dance Show e un tributo ai Queen della band Queen in Rock. La domenica lo spettacolo musicale del gruppo ECHO80 con le cover anni ’70 –’80-’90.



Un programma ricco di attività e spettacoli, tra gli imperdibili di enogastronomia: venerdì va in scena “Pilau a modo mio”, un cooking show a cura dell’associazione Cuochi Sud Sardegna e un laboratorio di cucina con protagonista lo Chef Carlo Biggio. Sabato lo Chef peruviano Rafael Rodriguez cucina il Pilau. Domenica un nuovo cooking show dello Chef Davide Atzori, del ristorante Coxinendi, la torta di otto metri preparata dagli allievi della Scuola Alberghiera IPIA di Sant’Antioco con l’Associazione Cuochi Sud Sardegna, il cui ricavato andrà in beneficenza all’Associazione Uniti Oltre, e la pizza del Maestro Pizzaiolo Cristian Tolu, pluripremiato a livello nazionale ed internazionale.



Sempre operativo l’info point CCn Calasetta per richiedere indicazioni, acquistare gettoni per le degustazioni, e per portarsi a casa un bel ricordo della manifestazione (vini della Cantina di Calasetta, T-shirt, Cappelli, etc.).



Un weekend all’insegna della scoperta di territorio, tradizioni e novità da non perdere, in una cornice incantata tra il bianco delle case e l’azzurro del mare.

Il Pilau di Calasetta è il protagonista della manifestazione, ma l’intrattenimento è davvero per tutti i gusti!

