In Corea del Sud, il forum economico del Pacifico ha dato l’occasione per un incontro molto atteso, tra i due leader delle principali potenze mondiali: Donald Trump e Xi Jinping. È il primo incontro dall’inizio della seconda amministrazione Trump. Già nel suo primo mandato, Trump aveva avviato una guerra commerciale con la Cina, che aveva portato a incontri dal vivo e a un accordo. La pandemia aveva poi fatto peggiorare ulteriormente le relazioni tra Washington e Pechino.

Mentre la competizione si era concentrata sempre più sulla tecnologia, dai semiconduttori all’intelligenza artificiale. Per capire l’importanza di questo incontro, dobbiamo ricordare che avviene in una situazione sempre più delicata e conflittuale a livello internazionale, ma anche inserirlo nelle mosse e contromosse sul commercio e la tecnologia che hanno caratterizzato le relazioni tra Stati Uniti e Cina nel 2025.

La nuova amministrazione Trump, dopo che Biden aveva in gran parte confermato i dazi commerciali verso la Cina e aveva aumentato in modo consistente le restrizioni sulla tecnologia, ha avviato una guerra commerciale ben più ampia rispetto a quella di alcuni anni fa. I dazi hanno toccato tutte le principali economie ma la Cina rimane l’obiettivo principale. Gli Stati Uniti cercano di ridurre il loro deficit commerciale e stanno compiendo un cammino, molto difficile, per rilanciare la loro manifattura.

A sua volta, la Cina vive una situazione contradditoria. Da un lato, l’economia cinese ha ormai rallentato in modo consistente rispetto alla crescita a doppia cifra di qualche anno fa, ma Pechino è ormai la principale potenza manifatturiera al mondo e domina settori come i droni commerciali, i pannelli solari e la mobilità elettrica, oltre a essere primo partner commerciale di molti Paesi, tanto nel Sud-est asiatico quanto nel Sud America (che Trump considera un “cortile di casa” degli Stati Uniti).

Il 2025 è stato caratterizzato da mosse e contromosse di dazi e contro-dazi tra le due potenze, con un uso frequente delle minacce più forti, quelle dei controlli sulle esportazioni. Gli Stati Uniti hanno fatto leva sulle loro capacità nell’intelligenza artificiale, in particolare i sistemi di NVIDIA, che le aziende cinesi ancora non sono riuscite a replicare in termini di efficienza e di performance. La Cina ha mostrato quanto il suo dominio delle terre rare, che è ormai noto da decenni, sia tuttora intatto e in grado di condizionare alcune filiere fondamentali per l’industria occidentale, dagli armamenti alle automobili.

Sul popolare social network di proprietà cinese, TikTok, è stato trovato un accordo di massima tra le potenze: la minaccia di vietarlo negli Stati Uniti sembra abbandonata una volta per tutte, per volontà di Trump, ma la divisione americana di TikTok vedrà una maggioranza di investitori degli Stati Uniti. In mezzo, ci sono questioni ancora più sensibili, tra cui il rapporto della Cina con la Russia, e il tentativo di Trump di staccare Mosca da Pechino, che finora non ha avuto alcun successo. Soprattutto, la questione di Taiwan rimane la più delicata. Un chiaro obiettivo della Cina è avere qualche apertura nei prossimi mesi da Trump su quello che è visto come il destino inevitabile del ritorno dell’isola nella sfera cinese, in una dinamica simile a quella di Hong Kong. Difficile, ma non impossibile.

In questo contesto, per le due grandi potenze non è realistico né un conflitto a tutto campo sul commercio, che darebbe un colpo troppo forte all’economia mondiale, né un accordo strutturato. L’incontro tra i leader ha portato a una tregua. Non finisce qui. L’appuntamento è alla visita di Trump in Cina nel 2026. In mezzo ci saranno nuove trattative e anche nuove incertezze.

Alessandro Aresu

Consigliere scientifico di Limes

