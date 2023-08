«Venite anche con l’elicottero».

Questa la sfida lanciata sul web dalla TikToker napoletana Rita De Crescenzo alle Forze dell’ordine, mentre si mostra sui social in vacanza con il figlio latitante Kekko. Il ragazzo, minorenne, sta trascorrendo momenti spensierati in compagnia della madre ma dovrebbe trovarsi in comunità. La donna, molto popolare grazie ai video che posta sul web – tra racconti di vita quotidiana, canzoni e sponsorizzazioni – era l’ospite d’onore dell’evento organizzato a Cagliari (Is Mirrionis) in cui è rimasto ferito il giornalista Antonello Lai.

Negli ultimi filmati, dati in pasto alla rete, la donna ha condiviso con i follower momenti di relax tra famiglia, amici, piscine, buon cibo. E rivolgendosi al giovane: «Sei troppo bello, la gente lo sa che senza te non posso stare». E poi ancora, senza alcun timore: «Venite anche con l’elicottero, le mamme fanno tutto per i figli».

