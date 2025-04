Per scovare eventuali tracce biologiche nei vestiti di Manuela Murgia, recuperati in via Porcell, la Polizia Scientifica utilizzerà la stessa tecnologia adoperata nel caso di Unabomber, l’attentatore seriale che ha seminato il panico tra il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto con ordigni esplosivi piazzati tra il 1994 e il 2006. Nel 2022 la Procura di Trieste aveva riaperto il caso dopo la scoperta di un Dna mitocondriale recuperato su alcuni reperti legati agli attentati. Tracce genetiche, come frammenti di peli trovati su ordigni inesplosi e resti di nastro isolante, erano stati esaminati con tecnologie avanzate, non disponibili negli anni delle prime indagini.

Negli ultimi vent’anni, le tecniche di analisi genetica hanno fatto progressi straordinari, migliorando enormemente i risultati in termini di sensibilità e rapidità. Con la cosiddetta Next Generation Sequencing (l’ultima generazione di sequenziamento dei profili) e con l’evoluzione delle analisi STR è possibile ora ottenere informazioni più dettagliate anche da campioni di scarsa qualità o risalenti nel tempo. Le tecnologie di NGS rappresentano una vera e propria svolta nell’ambito delle scienze forensi, offrendo la possibilità di sequenziare il Dna mitocondriale, una caratteristica particolarmente utile in caso di campioni con quantità minime o fortemente degradati (come quelli risalenti a parecchi anni fa). Una volta trovato materiale biologico ed estratto il profilo genetico sarà confrontato con la banca dati nazionale, dall’istituzione nel 2017, presso la direzione centrale della Polizia Criminale al dipartimento della Pubblica Sicurezza che, ad oggi, conserva il Dna di 200mila soggetti con oltre 20mila provenienti da scene del crimine.

