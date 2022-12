La Sardegna protagonista all’Artigianato in Fiera di Milano, tradizionale e prestigiosa vetrina nazionale e internazionale per gli operatori del mondo dell’artigianato e dell’enogastronomia.

Per l’occasione la Regione ha allestito nel padiglione 2 dell’area Expo di Rho uno spazio da 3000 metri quadri, realizzato in materiale riciclabile ed ecocompatibile, che fino al 10 dicembre ospiterà gli stand di oltre 80 operatori del comparto che avranno la possibilità di mostrare, proporre e vendere prodotti tipici della tradizione culinaria ed enologica isolana e, naturalmente, i manufatti artigianali.

Ogni giorno, inoltre, verranno anche offerti al pubblico spettacoli musicali e canori, sempre all’insegna della tradizione.

«Anche quest’anno la Sardegna si mette in vetrina in quella che è la fiera più importante a livello mondiale per quanto riguarda l’artigianato. L’occasione ideale per mostrare le nostre eccellenze e i nostri prodotti a un vasto pubblico», dice l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, presente alla giornata inaugurale. «Sono attesi oltre un milione di visitatori e siamo certi che chi in questi giorni interverrà alla fiera saprà apprezzare, come accaduto nelle precedenti edizioni, le nostre proposte e i nostri prodotti d’eccellenza».

