Un’indagine Eurispes sulla diffusione del tabagismo si è svolta nelle scuole superiori della Sardegna con la finalità di capire quanto fumino i ragazzi e quanto il consumo di tabacco o l’uso della sigaretta elettronica si stiano radicando tra le loro abitudini di vita.

Il campione di giovani è di 1.259 adolescenti in 34 diversi Istituti scolastici dell’Isola, con un’età che va dai 13 ai 18 anni. Sono 5 scuole secondarie di secondo grado nella Città Metropolitana di Sassari, 5 nel Nord-Est Sardegna, 4 a Nuoro, 3 nell’Ogliastra, 5 a Oristano, 7 nella Città Metropolitana di Cagliari, 2 nel Medio Campidano e 3 nel Sulcis-Iglesiente.

“L’indagine sul tabagismo – dichiara Gerolamo Balata, direttore della sede regionale dell’Eurispes – rientra in un percorso già intrapreso e al momento in corso attraverso il quale, in un periodo molto critico per tutti, si è voluto rivolgere uno sguardo più attento al mondo delle giovani generazioni e, in particolare, alle scuole. In quest’ottica globale vanno letti i progetti di ricerca sul cyberbullismo e sul tabagismo e quelli attualmente in corso sulla dispersione scolastica e il rapporto tra i giovani e la rete, promossi dall’Eurispes”.

Nel 2019, l’Istituto Superiore di Sanità ha stimato in 11,6 milioni il numero degli italiani che consumano prodotti a base di tabacco. È cresciuto il numero delle fumatrici e l’11,1% è costituito da giovani fra i 14 e i 17 anni.

La maggior parte dei ragazzi del campione d’indagine, il 49,4%, ha iniziato a fumare prima di avere raggiunto 18 anni, e il 48,7% tra i 15 e i 18 anni. A diventare precocemente abituali consumatori sono prevalentemente i ragazzi, il 62,1%; per le ragazze il ricorso alla sigaretta è, invece, più saltuario, il 29,9%.

I sardi non fumano soltanto sigarette tradizionali, anche tabacco trinciato (55%) e sigarette elettroniche (23,5%).

Forme di consumo che hanno conseguenze economiche, con una spesa settimanale che può variare da 5 a 10 euro nel 31,1% dei casi, da 11 a 20 euro il 17,4% dei ragazzi e più di 30 euro nel 6,2% dei casi.

Le famiglie sono spesso al corrente delle abitudini dei figli (51,7%), essendo proprio queste a coprirne, almeno per un quarto dei casi, le spese dal tabaccaio.

Tra i motivi che hanno spinto i ragazzi ad avvicinarsi alla sigaretta, il principale risulta essere la curiosità (40,3%) e, solo in misura minore, il fatto di appartenere a gruppi amicali in cui qualcuno fuma (16,4%).

In generale conoscono i rischi del fumo, anche passivo.

