Nomine, si chiude anche la partita di Terna con l'arrivo di Giuseppina Di Foggia.

È lei la “donna al vertice” promessa da Meloni, prima ad di una grande partecipata 42 anni dopo Marisa Bellisario a Italtel. Cdp ha ufficializzato anche il presidente, Igor De Biasio, ex manager Rai in quota Lega.

Si apre ora il capitolo delle aziende pubbliche non quotate. Le proporzioni 2-2-1 usate da FdI, Lega e FI per scegliere i vertici delle cinque grandi società verranno messe da parte.Un universo dove i posti non pesano tutti uguali, servirà un'opera di bilancino, e il lavoro è già cominciato.

Per assegnare le dieci poltrone più ambite (fra presidenti e ad), si racconta nel centrodestra, è stato prima necessario trovare un'intesa di massima fra Giorgia Meloni e gli alleati per chi guiderà le tre società principali fra le non quotate di prima fascia in scadenza fra aprile e maggio: Consip, centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, Consap, che gestisce servizi su concessione del Mimit, del Viminale e del Mef, e Sogin, responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani.

Il ruolo di amministratore delegato di Sogin sarebbe stato rifiutato da Stefano Donnarumma, grande escluso per spinta di Lega e FI dalla prima tornata di nomine, per il quale ora si parla soprattutto di Cdp Venture Capital o di Ferrovie italiane, per cui però dovrebbe attendere un anno.

Flavio Cattaneo alla guida di Enel, affiancato dal presidente Paolo Scaroni, che non lascerà la presidenza del Milan (era la condizione per accettare) ma non sarà più vicepresidente della banca d'affari Rothschild Italia. Alla prima prova, quella in Borsa, questa scelta ha avuto una fredda accoglienza. Gli analisti collegano il calo del 3,9% di Enel alla considerazione dell'amministratore delegato in uscita, Francesco Starace, e ai dubbi sulla strategia del suo successore.

A Piazza Affari cede l'1,6% Terna. Chiusura in rialzo, invece, per Eni (1,4%), Poste italiane (1,1%) e Leonardo, al 3,2% dove è stata varata una rivoluzione, con il diplomatico Stefano Pontecorvo presidente e l'ex ministro Roberto Cingolani ad, al posto di Alessandro Profumo, che all'indomani delle scelte è stato ricevuto da Sergio Mattarella.

Torna in gioco la casella dell'ad di Rfi. Lo sceglierà Meloni, è il refrain in Fratelli d'Italia, e lo stesso vale per il commissario sulla siccità (potrebbe arrivare la settimana prossima), tema della cabina di regia guidata da Salvini. La Lega, si ragiona nel centrodestra, deve anche decidere cosa fare su Gian Carlo Blangiardo: sono scaduti i tempi per il parere vincolante del Parlamento per confermarlo alla presidenza di Istat. Risolto questo stallo, si penserà alle controllate non quotate di seconda fascia, e sarà,appunto, un lavoro da bilancino.

