Una gran parte della nostra vita dipende da quello che accade in fondo al mare: dagli abissi milioni di chilometri di cavi e di tubazioni ci portano le comunicazioni e l’energia. Se la superficie dei mari non è più un mistero, il mondo sottomarino attrae l’interesse delle grandi società che estraggono minerali o che si occupano di comunicazione.

La Fondazione Leonardo Civiltà delle macchine, presieduta da Luciano Violante, professore di diritto ed ex presidente della Camera, ha messo tra le sue missioni più importanti lo studio dell’economia sottomarina.

«C’è un gap conoscitivo tra il cielo e il mare», spiega Violante, «sappiamo più o meno tutto di cosa abbiamo a cinquecento anni luce di distanza ma non sappiamo cosa succede duecento metri sotto il fondo del mare. Tra l’altro, nella storia dell’antropologia, il cielo era il luogo degli angeli mentre si pensava agli abissi come luogo di mostri».

Il mare ha due dimensioni: la superficie e la profondità e il mistero aumenta se si pensa che ci sono più navi in fondo al mare di quante non ce ne siano sopra.

«Certo, non ci sono più luoghi sconosciuti. Il Mediterraneo rappresenta l’uno per cento della superficie marittima mondiale ma è il venti per cento del traffico marittimo».

Il nostro Paese è l’avanguardia europea nel Mediterraneo…

«Il mare nostrum consente il passaggio del 65 per cento del flusso energetico dei paesi europei e il 30 per cento del petrolio a livello mondiale. Tutte le merci devono transitare da Suez e da Gibilterra. Le cose potrebbero cambiare un domani se l’Artico diventasse praticabile e, in previsione di questo, la Russia ha già installato delle basi: in quel caso il traffico potrebbe essere diretto verso Nord e ci sarebbe una forte riduzione del Mediterraneo nella geo politica mondiale».

Veniamo a quello che sta accadendo nell’economia sottomarina.

«Noi stiamo parlando col telefonino, bene il novantanove per cento delle comunicazioni passa dai cavi sottomarini. Il digitale è complicato ad arrivare perché le onde elettromagnetiche non attraversano l’acqua».

Quindi, con un’iperbole, possiamo dire che chi controlla il mare controlla il mondo?

«Sino a poco tempo fa si parlava di zona patrimonio comune dell’umanità, era la piattaforma dei fondali. Adesso sono state scoperte le “terre rare”, quei nodi polimetallici che danno la possibilità di estrarre minerali, gas e petrolio. Gli Stati ma anche molti privati stanno cercando di impadronirsene».

Però l’estrazione di materiali dai fondali marini può comportare seri rischi per un ecosistema così delicato.

«Assolutamente sì ed è bene studiare le tecnologie da adoperare. Oggi non c’è ancora un’estrazione significativa di minerali ma il problema si porrà, siamo ancora in tempo per arrivare a una regolamentazione. Ci sono intese internazionali che stanno andando avanti».

L’Italia che ruolo può giocare?

«Noi disponiamo di una tecnologia abbastanza rilevante. Una novità è venuta con l’ultima legge di bilancio che ha stanziato due milioni di euro per la costruzione di un polo di analisi del subacqueo affidato alla Marina militare. A fine mese noi di Leonardo e la Marina militare presenteremo i risultati di un Rapporto sul subacqueo e sui fondali».

La Francia ha creato un organismo che coinvolge tutti i protagonisti della blue economy, comprese le associazioni non governative. Noi abbiamo il ministero del mare, è sufficiente?

«Il ministero è importante ma il subacqueo presenta anche una necessità amministrativa non solo politica. Si tratta di dare autorizzazioni, capire, guidare. Il nostro obiettivo è di costruire un’Autorità unica per tutto ciò che accade sotto il livello del mare».

Un capitolo a parte merita l’archeologia subacquea?

«È una materia che interessa direttamente la Sardegna. Una gran parte della nostra cultura è lì sotto. La Sardegna deve tutelare, difendere, valorizzare il patrimonio sottomarino perché riguarda l’identità. Qualche settimana fa sono stato al museo di Cagliari, straordinario con la sua storia che riguarda proprio l’identità».

La guerra in Ucraina ha causato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream 1. Quali sono le infrastrutture che dobbiamo presidiare meglio?

«Tutto ciò che riguarda i cavi. Quel sabotaggio ci deve far riflettere: siamo in una fase di deglobalizzazione e questo presuppone il ritorno del concetto di sovranità, di conflitti fortunatamente non bellici ma di tipo concorrenziale e industriale».

Che costi comporta un guasto ai cavi e alle tubazioni?

«Il rischio non riguarda tanto l’interruzione dei flussi energetici ma la possibilità di captare le comunicazioni. Poi se parliamo di danni materiali, per un elettrodotto servono circa 250mila euro per chilometro mentre per un cavo delle telecomunicazioni si va dai 35 agli 80mila euro».

In questi giorni lei ha pubblicato un libro intitolato “La democrazia non è gratis”. Quali sono i costi per restare liberi?

«Bisogna adempiere ai doveri. Tutti parlano di diritti ma nessuna comunità si regge senza doveri. I diritti sono espressioni dei singoli e vanno benissimo ma i doveri sono espressione della comunità».

Alfredo Franchini

