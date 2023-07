In arrivo la card “Dedicata a te”, per aiutare le famiglie italiane in difficoltà.

Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni, con un video. «Oggi c'è un'iniziativa che riguarda particolarmente quel milione e 300mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell'acquisto dei generi di prima necessità, il famoso caro-carrello», ha spiegato la presidente del Consiglio. Aggiungendo: «Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare le famiglie e la carta “Dedicata a te” sarà ora disponibile presso gli uffici delle Poste italiane».

La card conterrà 380 euro di bonus una tantum per l'acquisto di generi e alimenti di prima necessità, per i nuclei familiari con Isee fino a 15mila euro.

Ma i sindacati sono critici: «Dopo aver tolto il reddito di cittadinanza a 500mila nuclei familiari in condizioni di povertà e disagio, il governo lancia in pompa magna quello che è semplicemente un contributo una tantum di 383 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità: praticamente l'equivalente di un solo caffè al giorno», commenta la segretaria confederale della Cgil Daniela Barbaresi.

«Quindi - prosegue la dirigente sindacale - prima si cancella il RdC, risparmiando a regime 2,7 miliardi di euro da uno strumento di contrasto alla povertà, poi, anziché intervenire sul potere d'acquisto di salari e pensioni, si prevede uno stanziamento di mezzo miliardo di euro per una misura dall'impatto risibile». «Sarebbe questo – conclude Barbaresi – il modo per sostenere le famiglie in difficoltà? Davvero uno schiaffo alle dignità delle persone in condizioni di disagio e povertà».

