Contro i rincari dei prezzi dell'energia il governo è al lavoro per nuove soluzioni che mitighino gli effetti sui cittadini e le imprese.

Secondo quanto si apprende da fonti del ministero dell'Economia, infatti, tra le ipotesi ci sarebbe quella di un bonus famiglie a partire da metà anno che, facendo base sui consumi, possa incentivare il risparmio energetico, proprio come proposto dal titolare del dicastero, Giancarlo Giorgetti, nel dicembre scorso. Sul punto si attendono, comunque, le proiezioni dell'Arera – l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – sulla fattibilità.

Non è l'unica misura su cui l'esecutivo sta ragionando. Sul tavolo c'è anche il rinnovo del bonus sociale, con la conferma delle attuali soglie Isee, mentre per le imprese, l'ipotesi di lavoro è quella di un credito d'imposta modulato sui prezzi energetici. Oltre una certa soglia di prezzo del gas, in via di definizione, rimangono confermati gli attuali crediti di imposta.

(Unioneonline/F)

