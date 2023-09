Informazione, ma anche cultura, musica, intrattenimento. Si chiama “Uno spettacolo di abbonamento” la nuova iniziativa dell’Unione Sarda. Entro il 30 settembre si potrà beneficiare di un sconto per l’abbonamento digitale, che consente di sfogliare tutti i giorni L’Unione Sarda dalle prime ore del mattino comodamente sul proprio smartphone o sul tablet.

Chi vorrà beneficiare dell’offerta, 179 euro e 99 centesimi per un anno, potrà contare su alcuni regali: 4 biglietti per il Teatro Lirico di Cagliari, 4 per il Cinema Notorious e 4 per il Planetario dell’Unione Sarda. Si potranno utilizzare singolarmente o in compagnia di familiari e amici.

È possibile anche pagare in tre rate. Per saperne di più si potrà visitare il sito dell’Unione Sarda, scegliere il simbolo menu, cliccare e scendere tra le voci disponibili sino ad abbònati. Scegliere l’edizione online, cliccare sulla banda verde sino all’offerta.

Oppure si potrà accedere direttamente attraverso il link https://store.unionesarda.it/Abbonamenti/AbbonamentiOnline

Un’altra soluzione è quella di inquadrare con lo smartphone il QR Code pubblicato sul giornale nel contesto della promozione Uno spettacolo di Abbonamento. La promozione, come detto, andrà avanti sino al 30 settembre.

