“Media e violenza di genere: aspetti critici e potenzialità” è il titolo del corso che la Regione Sardegna promuove in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna e con Giulia Giornaliste Sardegna.

L’iniziativa, che fa parte dell'offerta formativa del progetto finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità, "SOStenere in Rete", e di cui la RAS è ente capofila insieme ad ARES Sardegna, UIEPE Cagliari e Università degli Studi di Sassari s’inizia il 13 settembre, con tre moduli di tre giornate ciascuno in programma fino a dicembre.

I tre moduli, a scadenza mensile, avranno una durata di dieci ore ciascuno e saranno realizzati in modalità mista: per ciascun modulo, nel dettaglio, due incontri on line e il terzo, sotto forma di laboratorio, in presenza.

IL PROGETTO – “SOStenere in Rete” nasce con l’obiettivo di mettere insieme le principali realtà sociali del territorio sardo impegnate nel contrasto alla violenza sulle donne in modo da generare una consapevolezza profonda di quanto e come il linguaggio e le narrazioni di cronaca incidano sulla sfera razionale ed emozionale delle persone e sulla formazione delle opinioni nella società di massa al tempo dei social media.

Il focus del corso è sviluppare una "riflessione critica sul rapporto tra i media e i modelli sociali che influenzano la trattazione di notizie e di eventi legati all’uso sessista della lingua e al fenomeno della violenza di genere”, perché “solo una pratica giornalistica ispirata ad una rappresentazione del fenomeno rispettosa delle identità e della dignità delle persone e all’essenzialità dei fatti, può produrre un giornalismo di qualità e contribuire a quella rivoluzione culturale che riconosca alle donne e agli uomini la libertà di vivere relazioni di reciprocità nei contesti di vita e di lavoro”.

I MODULI – La formazione segue un approccio interattivo ed esperienziale, basato sullo studio di casi reali con esercitazioni, individuali e in gruppi ristretti, che permetteranno a chi partecipa di sperimentare concretamente le competenze apprese e prevede la produzione di un lavoro conclusivo da presentare in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il prossimo 25 novembre.

Al termine di ogni modulo verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte della Regione Sardegna e 9, tra crediti formativi e deontologici, da parte dell’Ordine dei giornalisti.

I RELATORI – Fra i relatori Giovanni Deiana, Direzione Generale delle Politiche Sociali; Michele Marangi, Università La Cattolica di Milano; Patrizia Desole, Francesca Marras e Carla Concas, Associazione “Prospettiva Donna”; Daniela Paba, Ordine dei giornalisti della Sardegna; Susi Ronchi, Giulia Giornaliste; Giovanna Piana, Casa Rifugio "Progetto Aurora", Coop Sociale "Porta Aperta"; Michele Marangi, Università La Cattolica di Milano.

Ulteriori informazioni sul Progetto sono reperibili sul sito della Regione Sardegna alle pagine di “SOStenere in Rete”. Le iscrizioni al primo modulo sono aperte fino al 12 settembre.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata