Sarà il giovane e dinamico Yacht Club di Cala dei Sardi, il sodalizio istituito recentemente all’interno della Marina nata nel 2017 nel Golfo di Cugnana grazie ad una geniale intuizione di Simone Morelli, ufficiale in congedo della Marina Militare, toscano ma sardo adottivo per amore e per passione, ad ospitare la storia dello chef del Quirinale Pietro Catzola, sardo di Triei ma trapiantato a Roma più di 30 anni fa per servire gli ultimi Presidenti della Repubblica, da Francesco Cossiga a Sergio Mattarella, autore per Solferino del volume “Il cuoco dei Presidenti”.

A presentarlo, in un evento organizzato dal Presidente dello Yacht Club Alessandro Balzani in programma domani, domenica 3 settembre, alle ore 18.30, saranno Gianfranco Bacchi, il 122esimo comandante dell’Amerigo Vespucci e Commodoro a Cala dei Sardi, e la giornalista Silvia Orrù.

Pietro Catzola ha sedici anni quando corona il suo sogno arruolandosi nella Marina militare.

Il primo incarico? Furiere e addetto ai viveri.

Il futuro è scritto: sulle navi non solo Pietro diventa cuoco, ma arriva a essere scelto per cucinare nelle cene ufficiali.

È il Presidente Cossiga, sardo come lui, a notarlo e a chiedergli di gettare l’ancora definitivamente per trasferirsi nelle cucine del Quirinale.

Lì comincia una nuova avventura, che si svolge tra il Palazzo romano, con le sue ampie cucine, e le altre residenze presidenziali, prima fra tutte quella di Castelporziano, dove sarà Marianna Scalfaro a voler creare un orto e un frutteto.

Una volta scoperti la missione e il piacere di servire i Presidenti, ne vedrà alternarsi ben quattro: dopo Cossiga arrivano Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella.

Ognuno con la sua first lady, ognuno con i suoi gusti, tutti impegnati in un susseguirsi serrato di pranzi e ricevimenti a cui Pietro Catzola deve farsi trovare sempre pronto, per i più svariati tipi di ospiti: da Carlo d’Inghilterra all’imperatore del Giappone, da un consesso di cardinali alla Nazionale di calcio.

In questo libro, come in una Downton Abbey quirinalizia, si scorge in controluce, e con una intrigante panoramica da dietro le quinte, la vita politica di oltre vent’anni del nostro Paese.

Ma soprattutto scopriamo la storia e le ricette di un cuoco d’eccezione, che attraverso trionfi ed errori, soddisfazioni e delusioni, è riuscito a rimanere fedele a se stesso, ai sapori e ai profumi della sua terra, alla genuinità della tradizione gastronomica italiana.

Un’appassionata storia personale corredata di ricette, una vera miniera di ricordi e aneddoti, pietanze e consigli.

L.P.

© Riproduzione riservata