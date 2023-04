Musica e fotografia: due universi che si incontrano, si piacciono, si sfiorano. Ma non si fondono mai. Corrono lungo due strade parallele, sorelle. E da questa danza nasce “La nostra meraviglia, Maroccolo & friends”, il progetto fotografico del giornalista de L’Unione Sarda Francesco Pintore che racconta – con immagini in bianco e nero –, l’attività del musicista toscano Gianni Maroccolo.

«Il progetto arriva con la nascita del libro “Il Maroccolario. Gianni Maroccolo, Registro audio 1980-2022”, scritto da Giuseppe Pionca. Le sue pagine però sono prive di immagini e raccolgono delle schede con tutta l’attività artistica di Gianni, sterminata». Da questa “assenza” quindi l’idea di integrare l’evento con una mostra dedicata. Il volume verrà presentato a Cagliari (12 Aprile), Sassari (13 aprile) e Ales (15 aprile). Per quest’ultima data, il musicista sarà ospite dell’Associazione Casa natale Antonio Gramsci. E la presentazione del libro sarà preceduta dai lavori Pintore: 22 scatti che ritraggono una parte importante degli artisti con cui il “maestro” del rock ha collaborato negli anni. Tra questi: Piero Pelù, Franco Battiato, Carmen Consoli e Jovanotti.

Ogni frame “rubato” racconta un personaggio, un artista, un microcosmo musicale che nasce e si consuma nel tempo limitato di una performance, mai uguale e – per questo – preziosa. «Li ho collezionati durante gli anni, quando con la mia macchina fotografica non mancavo ai concerti. Quando ho saputo della presentazione del libro mi sono accorto che in realtà il percorso musicale di Maroccolo è in linea con i miei gusti musicali. E nella mia raccolta personale ho trovato tanti scatti significativi». Così la scintilla del primo amore con l’obbiettivo – nata negli anni ‘80 e mai affievolita –, è diventata coprotagonista di questo progetto che celebra un pilastro del rock italiano, dal 1980 a oggi.

