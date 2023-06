«Se questa scienza che grandi vantaggi porterà, non serve all'uomo per comprendere se stesso, finirà per rigirarsi contro l'uomo», è il pensiero di Giordano Bruno, sempre fedele all’idea di una scienza rigenerante e salvifica per l’umanità.

Un’etica applicata al ragionamento e alla ricerca che ha sempre ispirato il lavoro del farmacologo Gian Luigi Gessa che il 26 giugno che riceve a Cagliari, alla Cittadella dei Musei, alle 18, l’onorificenza “Custos Civitatis” (iniziativa del Museo archeologico).

La scienza è un ottimo allenamento per la mente e il Professore, che si avvicina ai 91 anni, continua a cercare risposte alle questioni ancora irrisolte, che riguardano soprattutto le dipendenze, nei laboratori al secondo piano del Dipartimento di Scienze biomediche di Monserrato.

In questi anni ci ha aiutato a comprendere le nostre potenzialità e le nostre debolezze: «Scopo della scienza – scrive Bertolt Brecht - non è tanto quello di aprire le porte all'infinito sapere, quanto quello di porre una barriera all'infinita ignoranza».

Studi e ricerche

Le indagini di Gessa nel campo delle neuroscienze, della farmacologia, della depressione, dell’alcolismo e delle tossicodipendenze hanno delineato nuovi orizzonti e proiettato Cagliari e la Sardegna in una dimensione internazionale per il valore delle sue ricerche. «Sono felice per il riconoscimento. Avverto una gioia particolare quando vengo premiato nella mia Isola. Pensi che sono anche Mamuthone ad honorem».

Ora diventa “custode della comunità”, presente, passato e futuro si intrecciano: «Non mi sento inappropriato per questa onorificenza. Mi sono scoperto archeologo. L’archeologia studia luoghi del passato, materiali e reperti. Io, invece, studio la mente secondo piani temporali diversi: il presente, il passato prossimo e quello remoto. In pratica sono un archeologo della mente».

Gian Luigi Gessa ricorda un maestro. «Si chiama Charles Darwin, un grande maestro. Ci ha insegnato che la mente degli animali non è tanto diversa dalla nostra e ci può far comprendere tante cose che giustificano anche i nuraghi, frutto dell’archeologia della mente. Nella testa dell’uomo c’è qualcosa che era presente milioni di anni prima. Oggi abbiamo la possibilità, studiando le menti degli animali di laboratorio, di capire la mente dell’uomo moderno». Poi arriva Sigmund Freud: «Si era messo a studiare la cocaina. Una ditta farmaceutica gli ha detto: studiala ma cerca di parlarne in termini positivi. Freud l’ha provata e ha scritto in varie opere: provo un’euforia, una felicità che avevo già provato. Si pone questa domanda: come mai una molecola che viene da fuori produce un’emozione identica a una sensazione già avvertita? Qui comincia la storia delle neuroscienze. Abbiamo scoperto che aveva ragione: Abbiamo le stesse droghe nel nostro cervello che servono per farci godere o soffrire, a seconda delle situazioni. Adesso è possibile analizzare con mezzi straordinari i desideri e le emozioni dell’uomo. L’archeologia della mente ha fatto scoprire tutto questo».

La cerimonia

Insieme a Gian Luigi Gessa ricevono l’onorificenza l’archeologo Salvatore Settis, la scrittrice Bianca Pitzorno e il maestro di launeddas Luigi Lai: «La musica produce emozioni dentro il nostro cervello. Questo non succede nel cervello degli animali. La musica, la lettura e altri stimoli, cosiddetti virtuali, l’uomo li ha scoperti, selezionati e utilizzati».

Oltre al desiderio di conoscere sempre di più i confini della mente, c’è’ un altro traguardo: «Voglio entrare tra i monumenti viventi della Sardegna, l’élite dei centenari, prima di entrare in quell’altro posto dove ci sarà una noia mortale. Devo superare l’esame per diventare monumento vivente».

Tra pochi giorni sarà “Custos Civitatis”: «Il ruolo mi rende molto orgoglioso. Andrò alla cerimonia con una giacca nuova che ho comprato alla Rinascente. Di solito non indosso la giacca, ma questo è un evento importante. Mi rifiuto di usare la cravatta che considero un rito punitivo per gli uomini. Vedo che adesso le donne la utilizzano con grande disinvoltura».

