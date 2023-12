Arriva in Sardegna Geppy Gleijeses, il grande attore erede del genio di Eduardo De Filippo, da cui ha ricevuto l'autorizzazione a rappresentare le sue opere, come ha fatto con successo, a partire da “Il figlio di Pulcinella”, “Chi è cchiù felice e' me!” e “ Gennariniello” negli Anni Settanta per arrivare a “Filumena Marturano” con regia di Liliana Cavani nel 2016, per cui ha ricevuto il Premio Flaiano e il Premio come “Miglior Attore Europeo” dell’Accademia Europea Medicea.

Da stasera, mercoledì 13 dicembre, con inizio alle ore 20.30 al Teatro Massimo, il mattatore partenopeo sarà protagonista di “Uomo e Galantuomo”, fortunato lavoro scritto nel 1922 dall’indimenticato autore simbolo della commedia napoletana per il fratellastro Vincenzo Scarpetta e rappresentato dal Teatro Umoristico “I De Filippo” nel 1933, per la stagione della grande prosa del CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna presieduto da Antonio Cabiddu e diretto da Valeria Ciabattoni.

Le repliche fino a domenica 17 dicembre con spettacoli tutti i giorni ad orari differenti: domani e venerdì alle 20.30, sabato alle 19.30 e la consueta pomeridiana domenicale alle 19, mentre il venerdì doppio spettacolo con la recita aggiuntiva delle 16.30.

Dopo Cagliari la pièce approderà a Sassari lunedì 18 dicembre alle 21 al Teatro Comunale.

Insieme a Gleijeses un nutrito cast, con Gennaro De Sia nel ruolo di capocomico, formato da Patrizia Spinosi, Ciro Capano e Gino Curcione accanto a Roberta Lucca, Gregorio Maria De Paola, Irene Grasso, Riccardo Feola, Salvatore Felaco e Demi Licata, con la partecipazione di Ernesto Mahieux, già David di Donatello per “L’imbalsamatore” di Matteo Garrone, nei panni dell'aristocratico conte Tolentano.

La regia è di Armando Pugliese per una produzione Gitiesse Artisti Riuniti e Teatro della Toscana.

Un suggestivo allestimento che rimanda alle atmosfere degli inizi del Novecento, con scene di Andrea Taddei e costumi di Silvia Polidori, disegno luci di Umile Vainieri e musiche di Paolo Coletta (aiutoregista Norma Martelli) fa da sfondo alla vicenda, costruita intorno a un intrigante meccanismo metateatrale per cui gli attori recitano sul palco ma anche nel gran teatro del mondo, e i drammi e gli amori che destano l'interesse del pubblico assomigliano pericolosamente a quel che accade nella realtà.

La questione delicata e sempre attuale dell'adulterio assume un particolare risalto, sia per quel che riguarda la condizione femminile in una società patriarcale e la rigida morale che vieta i rapporti fuori dal matrimonio, sia per le severe norme giuridiche e la condanna dei colpevoli al carcere o al manicomio, se si preferisse la simulazione della pazzia per evitare lo scandalo o la necessità di un duello.

Nella mentalità dell'epoca, ma le cose non sono cambiate più di tanto, salvo forse per la condizione delle ragazze madri, un uomo libertino otteneva facilmente comprensione se non ammirazione per le sue imprese, mentre a una donna non era consentito di tradire il marito né tanto meno di avere un figlio se non all'interno del sacro vincolo del matrimonio.

Giovedì 14 dicembre alle 17.30 nel Foyer del Teatro Massimo Alessandra Menesini, giornalista de L'Unione Sarda, incontrerà Geppy Gleijeses, Ernesto Mahieux e la compagnia, in un dialogo con il pubblico: una riflessione sul teatro iconico di De Filippo e sul rapporto tra verità e finzione, sul palco come nella vita.

