Secondo posto per la Sardegna al campionato mondiale di pizza a squadre a Palermo. Podio d’argento per il team composto dai cagliaritani Emiliana Scarpa del ristorante su chiatta galleggiante di Su Siccu "Sea Flower", Giuseppe Viola di "Zio Ciro" a Muravera e Marco Mulas di Senorbì della pizzeria bistrot "Etrigu" di Cagliari.

La prima edizione della competizione si è svolta all'interno della quattro giorni dell'Expocook, fiera dedicata alla ristorazione, che chiude oggi.

Al primo posto si è classificato il Team Impastatori italiani composto da Luca Cillo, Matteo Frisa e Giuseppe Carbone.

"Abbiamo tenuto alto il nome di Cagliari con in bella mostra lo stemma della città cucito sulle nostre divise – spiegano i sardi -. Il Comune ha creduto in noi e ci ha concesso il patrocinio, siamo contenti di esserci fatti onore”. La loro proposta di pizza contemporanea era a base di datterini di Pula e burrata con latte sardo, capperi di Selargius disidratati, acciughe di Sant'Antioco, crema di aglio di Arborea e origano in foglie creata da Emiliana Scarpa. Impasto al finocchietto puro per Giuseppe Viola con una ricetta palermitana a base di sarde, stracciatella e pan grattato. “Cagliari-Palermo andata e ritorno” è invece il nome della pizza scelta da Marco Mulas: crema di melanzana, stracciatella, pomodorino confit, gambero rosso, guanciale croccante.

"Siamo andati a Palermo portando con noi la nostra professionalità e un pizzico di orgoglio sardo e con l'obbiettivo di valorizzare i prodotti della nostra terra. Ritorniamo con un argento che ci ripaga dei tanti sacrifici e passione”, è il commento dei tre pizzaioli.

