Quella di domani sarà una domenica importante per le tradizioni popolari di Burcei. Alle 16, nel salone parrocchiale del Comune di Burcei, sarà presentato il gruppo folk “A Passu Antigu”. Un’iniziativa molto attesa per la comunità, anche per il grande impegno dei promotori, gratificati dalla grande partecipazione dei giovani. Il progetto è dell’associazione culturale “A Passu Antigu”.

(Unioneonline)

