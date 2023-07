Non capita tutti i giorni che tre scrittrici di un piccolo paese si incontrino e rientrino nella loro comunità per presentare i propri libri.

Succede ad Aidomaggiore, nel Guilcier, con le diverse serate culturali che vedono alternarsi le tre scrittrici con le loro opere letterarie davanti al pubblico di casa nella location del parco giochi.

Oggi è stata la volta di “Uniti da un filo invisibile” di Maria Pala, venerdì 28 alle 21 “Amor fati” di Consuelo Pinna, sabato 29 alle 21 “Figlia di frontiera” di Virginia Farina.

“Tornare a casa trovando casa nelle parole. Ecco cosa significa per me – afferma Virginia Farina- ritornare al mio paese con l'occasione di questa rassegna di serate letterarie. In una realtà tanto piccola non è per nulla scontato che tre donne, diverse ma vicine, portino avanti tre percorsi paralleli nella letteratura.

E credo che per chi potrà esserci ci saranno delle belle sorprese”.

La serata è promossa dal Comune di Aidomaggiore, dall'Associazione Archeologica Aidomaggiore e dal libraio Bachisio Medde, che con il suo lavoro appassionato che permette ai libri di “trovare casa”.

Simone Martinetto e ad Elia Mureddu condiranno di bella musica le parole.

