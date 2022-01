Zunturinu, il rione rimasto paese 

Un tempo era conosciuto come un quartiere difficile ma ora nella memoria restano le scazzottate, qualche auto bruciata e altre piccole grandi leggende metropolitane. Oggi Zunturinu, alle spalle di via Monsignor Virgilio, è cambiato. Le case popolari post alluvione del ‘51 ci sono ancora, ma nelle vicinanze, dove un tempo c’erano giardini di agrumi, sono sorte palazzine residenziali, attività commerciali e studi medici.

Generazioni

Lungo la via Tirso si affacciava la storica macelleria della famiglia Tosciri, aperta nei primi anni ‘80: «L’attività l’ha aperta mio padre ed è continuata con me, – racconta Luciano Tosciri, 61 anni – Prima ancora esisteva una sala dedicata alla macellazione dei polli. Zunturinu è migliorato molto, ma un tempo era un rione vivo, animato da tanti bambini. Oggi sembra non ce ne siano più». Il locale di generazione in generazione si è evoluto fino al nipote Andrea, 29 anni, che due anni fa ha aperto il suo studio di tatuaggi: «L’infanzia a Zunturinu è stata bellissima, l’augurerei a tutti. I miei ricordi sono legati ad interminabili partite di calcio in strada. Amo questo posto, ma ci sono tanti problemi», ammette.

Problemi

Diversi angoli del quartiere sono abbandonati, molti si lamentano della cabina Enel, oggettivamente brutta e deposito di rifiuti di ogni genere. «C’è un senso unico che a volte diventa una giungla, perché viene imboccato contro mano. – continua Andrea Tosciri – Volevo installare una linea internet ma non sono riuscito a concludere nulla a causa dei cavi a penzoloni. Ma non si vive male!». Il quartiere conserva l’aspetto di un paese, come ricorda Giorgio Muntoni, 29 anni: «Ho tanti bei ricordi legati all’infanzia e all’adolescenza. È una zona che è stata riqualificata, ma a parer mio non abbastanza. Penso che un quartiere così vicino al centro, con tanti servizi, frequentato dai turisti, meriti qualche attenzione in più».