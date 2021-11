Ztl in centro, ecco le nuove regole 

Per l’attivazione della nuova Ztl risulta però propedeutico l’attivazione di un servizio al momento non disponibile, ovvero un carro attrezzi impegnato 24 su 24 per l’eventuale rimozione dei mezzi non in regola: «Si procederà entro la fine di novembre ad attivare la gara per l’affidamento del servizio - spiega Melis - e l’indizione della gara per la costituzione della nuova Ztl che avrà all’incirca 10 varchi». Varchi che avranno il compito di regolare l’afflusso del transito veicolare e che saranno sistemati nei punti chiave d’entrata e d’ingresso del centro: «Interesseranno Corso Matteotti e via Cagliari - prosegue l’assessore alla Viabilità - ma anche tutti quegli ingressi ad oggi già delimitati dall’attuale regolamento della Ztl». La differenza con l’attuale normativa è però molto marcata: i trasgressori saranno immediatamente sanzionati. Proprio come avviene nelle città di Cagliari e Alghero, la limitazione del traffico sarà monitorata da dalle telecamere in grado di riconoscere i veicoli autorizzati all’ingresso: «Si potrà evitare che le auto entrino durante la notte e parcheggino nelle zone limitate - spiega Melis - molte problematiche riscontrate, l’esempio migliore è quello relativo alle via Azuni e corso Matteotti, sono dovute al danneggiamento del lastricato dovuto al passaggio di mezzi pesanti che nel corso degli anni hanno rovinato tutto il selciato e la pavimentazione, ripristinati nemmeno tanti anni fa».

Siamo alle battute finali, ancora alcuni cavilli burocratici da sbrigare e la zona a traffico limitato, istituita per la prima volta dalla Giunta Carta nel 2008, verrà ridisegnata con un modello del tutto differente da quello attuale. La necessità di cambiamento epocale è spiegato dall’assessore alla Viabilità Francesco Melis: «Gli abitanti del centro storico lamentano molto spesso la mancanza di quiete e oltretutto sono necessarie delle soluzioni volte ad evitare che tanti cittadini parcheggino le loro vetture dove non si potrebbe. Automobili che non solo occupano abusivamente degli stalli preposti soltanto ai possessori dei pass, ma impegnano anche degli spazi proprio all’ingresso delle abitazioni».

Preservare il centro storico, migliorare la qualità della vita dei suoi residenti e continuare il percorso intrapreso sulla crescita del turismo; ad Iglesias arriva la nuova Ztl e il modello di riferimento si avvicina alle realtà già consolidate dei Comuni di Cagliari ed Alghero.

Nuovo modello

I pass

Limitazioni d’accesso che vedranno inevitabilmente una rivisitazione del rilascio dei pass. Attualmente i veicoli autorizzati al transito e alla sosta sono 1.500: «Ma la capacità non può essere superiore ai 500 - svela Francesco Melis - pertanto verrà rivisto il sistema di rilascio. È una soluzione che serve per preservare il nostro centro storico e renderlo migliore e più accogliente non solo per i turisti, ma anche per i residenti». Residenti che potranno disporre di due “hub parcheggi” in programma in via Eleonora e via Trexenta, studiati per alleggerire il traffico passante per le vie del centro.

