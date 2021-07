Ztl, i numeri danno ragione al Comune 

Gli ultimi ricorsi sono stati trattati (e accolti) dal giudice di pace di Olbia, il caso della Ztl è chiuso. I numeri danno ragione al Comune, che perde circa 500 cause su un totale di oltre 70mila verbali. Si parla delle contestazioni della Polizia locale nella fase iniziale del progetto Ztl, ossia il periodo che va dal febbraio del 2018 sino alla fine dell’anno successivo. Il record è proprio del 2018, con oltre 50mila verbali, dei quali 18mila a carico dei residenti. Un altro dato rilevante è che i legali del Comune di Olbia (Antonia Mele, Virginia Cavallaro e Alessandra Pompili) non hanno quasi mai ricorso contro le sentenze del giudice di pace.

«Varchi a norma di legge»

Il Comune di Olbia è stato condannato a sborsare una somma che non arriva a trentamila euro, mentre nelle casse dell’ente tra il 2018 e il 2019 sono entrati circa 5 milioni in sanzioni. Dice il comandante della Polizia locale, Giovanni Mannoni: «L’intenzione del Comune non era quella di fare cassa. Nella sostanza, l’operato della amministrazione è risultato corretto. Ci siamo attenuti al Codice della strada riguardo alla segnaletica, tanto è vero che non è stata mai sostituita quella originaria, ma sono stati aggiunti dei cartelli». Stando ai conteggi del Comune, i ricorsi hanno riguardato lo 0,2 per cento dei verbali notificati tra il 2018 e il 2019. I ricorsi degli automobilisti sono stati accolti nella quasi totalità dei casi, per questioni che riguardano le modalità di rilevazione dell’infrazione (fotogrammi dell’auto troppo generici), il posizionamento della segnaletica e la dicitura non chiara e ritenuta ingannevole, varco attivo o non attivo.

Dice l'avvocato Mario Delitala, legale di molti automobilisti: «Il caso della ztl di Olbia è molto interessante, tanto che il ministero dei Trasporti è stato costretto a intervenire nel 2019 per modificare la dicitura ambigua e fuorviante varco attivo, non attivo. Un dato è inconfutabile, il Comune di Olbia si è attenuto alle prescrizioni, è vero. Ma è altrettanto vero che gli automobilisti avevano ragione, lo dicono le sentenze».

Il pasticcio dei varchi

Agli atti c’è la storia di un pasticcio tipicamente italiano. Nel 2013 il ministero dei Trasporti impone l’eliminazione della dicitura “varco aperto, varco chiuso”, sostituendola con “varco attivo, non attivo”. Una operazione che si rivela un disastro, perché da subito i giudici di pace la bollano come fuorviante. Nel 2019 il ministero emana una nuova direttiva che tenta di rimediare con la modifica dell’avviso, che diventa alt varco attivo. Resta, però, il misterioso varco non attivo. Sempre passibile di un ricorso al Giudice di Pace.

RIPRODUZIONE RISERVATA