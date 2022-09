Ztl, arrivano le telecamere 

Si riparla della Ztl, la zona a traffico limitata, e questa volta con una novità: le telecamere nei varchi. «Altrimenti non avrebbe senso e si tornerebbe punto a capo. L’ordinanza esiste, i cartelli ci sono ma nessuno se li rispetta e allora a che servono?», si domanda l’assessore al Traffico Ivano Cuccu. La Ztl, voluta nel 2006 dal sindaco Tonino Barberio e dall’assessore Paolo Vidili, di fatto non è stata mai presa in considerazione da automobilisti e dagli stessi vigili urbani che intervengono a chiamata ma che obiettivamente non possono montare di guardia giorno e notte nelle strade interessate.

La proposta

La Ztl interessa l’area compresa nel perimetro urbano all’interno di via Duomo, via Sant’Antonio, via Diego Contini, piazza Roma, via Mazzini, via Solferino, via Montenegro, via Carmine, via Ciutadela de Menorca e via Duomo. «Di questa Ztl dodici automobilisti su dieci per usare un paradosso che però rende l’idea, non conoscono neppure l’esistenza – sostiene l’assessore Cuccu - Personalmente sono del parere che l’ordinanza non vada revocata ma rivista nei giorni e negli orari per venire incontro alle esigenze dei commercianti ma anche dei cittadini e per una città sempre più turistica. Sentiremo le ragioni delle parti e alla fine decideremo facendo rispettare le decisioni in un unico modo possibile: piazzando le telecamere all’ingresso delle strade che portano alla zona delimitata. Non esiste altra soluzione, diversamente non ne parliamo proprio».

La storia

I precedenti raccontano di un’idea appena abbozzata. Nel 2014 l’ex sindaco Guido Tendas al termine di un incontro con i cittadini del centro disse: «Dobbiamo gestire insieme questo percorso di cambiamento. La Ztl esiste già da anni, dobbiamo farla funzionare per rendere il traffico più snello». L’ingegner Walter Langiu, progettista del Piano urbano della mobilità, mostrò una fotografia della situazione: «All’interno della Ztl ci sono 350 posti auto, altri 250 nella viabilità a contorno e 50 nelle rimesse private. Sono stati concessi 350 pass ai residenti, 450 ai non residenti e 300 per il solo transito. Questi valori non sono compatibili con la capacità del centro storico». Anche allora l’idea era di individuare varchi d’ingresso a fasce orarie in via Ciutadela de Menorca, via Montenegro e via Serneste e varchi di uscita in via Crispi, via Angioy e via Solferino. Il dibattito “è aperto” concluse il sindaco rispondendo alle critiche dei commercianti. A distanza di otto anni il discorso non è stato ancora chiuso: varchi controllati neppure a parlarne, i vigili intervengono a chiamata. Riuscirà Ivano Cuccu ad andare oltre la melina? «Ci provo», assicura.